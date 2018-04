Lezerscolumn: Wat moeten we nou toch met Oranje?

Iedere werkdag schrijft een lezer van Metro een column over wat hem of haar bezighoudt: Koen Boshuizen

Voetbal is de belangrijkste sport van ons land, Nederland. Wereldkampioenschap 2010, Oranje wordt 2e en heel Nederland is in de ban van spelers als Robben, Sneijder en van der Vaart. Vier jaar later, WK 2014, Nederland wordt onder leiding van de eigenwijze, maar zeer ervaren Louis van Gaal 3e. Twee jaar later bezwijkt Nederland onder de druk en plaatst zich niet voor het EK 2016, maar onze ogen gaan naar 2018, want dan moeten we ons wel plaatsen voor het volgende WK. Dit lukt helaas ook niet en wij als Hollanders maken ons zorgen. Komt het ooit nog goed met Oranje en hoe komt het dat het niet zo heel lang geleden wel goed ging en nu niet?

Ligt het aan de spelers? Voorheen hadden we een elftal, een goed elftal. Als je in 1988 aan mensen vroeg wie ze de beste speler van het elftal vonden zou iedereen iets anders zeggen: Marco van Basten, Ruud Gullit, Ronald Koeman enzovoort. Als je het nu zou vragen zouden negen van de tien mensen Robben zeggen. En dan heb ik één verassing voor deze mensen: Robben heeft een paar maanden geleden afscheid genomen van zijn interlandcarrière. Nu spelers als Robben, Sneijder en Kuyt niet meer meespelen, moeten we het over een andere boeg gooien. Hier komen enkele namen uit de selectie: Marco Bizot (AZ), Hans Hateboer (Atalanta), Wout Weghorst (AZ). Heeft Nederland ooit van deze namen gehoord? Zo ja, het feit dat deze vraag gesteld moet worden zegt al genoeg…

Ligt het probleem dan bij ons? Hebben wij als Nederlanders te hoge verwachtingen van ons kleine landje? Zo gek is dat toch niet, als je ziet wat ons kikkerlandje presteert op sportgebied is dat zeker niet niks. Nederland deed het fantastisch tijdens de Olympische Spelen in PyeongChang, we hebben geweldige wielrenners en de Nederlandse voetbalvrouwen zijn nota bene een jaar geleden nog Europees Kampioen geworden! Mogen we dan niet verwachten dat we ons plaatsen voor het WK?

Ondanks het feit dat ik net een beetje heb geprobeerd erachter te komen hoe het komt dat het zo slecht gaat met het Nederlands Elftal, blijft er iets dwars zitten bij ons. We hopen gewoon met z’n allen van harte dat het weer goed komt met Oranje. Gelukkig waren de eerste voortekenen goed, Nederland versloeg Europees Kampioen Portugal vorige week nog met 3-0, nu hopen dat ze deze lijn kunnen doortrekken…