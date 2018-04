Lezerscolumn: Waarom God zoveel ellende "toestaat"?

Iedere werkdag schrijft een lezer van Metro een column over wat hem of haar bezighoudt: Ayna Siem

Een vaak gehoorde vraag is: "Als er een God bestaat die oneindig goed is, waarom staat hij dan toe dat er op aarde zoveel onrecht bestaat?" en: "Waarom grijpt God niet in?" of: "Ik geloof niet in God, er is te veel ellende op aarde."

Allereerst, dat er zoveel ellende op aarde is, is niet de hand van God en al zeker niet de "wil" van God. Je moet begrijpen dat de aarde een planeet van vrije wil is. Dit houdt in dat de mens vrij is om zijn eigen gedrag en handelwijze te kiezen (als er al sprake is van vrijheid, als je je onbewust bent van wat je doet c.q. aanricht).

En juist omdat de mens zich meestal onbewust is van de schade die hij aanricht en het lijden dat hij veroorzaakt, is er op aarde zoveel leed en onrecht. Alles wat de mens veroorzaakt is de verantwoordelijkheid van de mens zelf. Alles wat de mens aanricht, zal de mens zelf moeten herstellen.

God grijpt niet in, omdat Hij niet zal ingrijpen in de vrije wil van de mens. Hij wacht tot de mens zelfstandig tot liefdevolle keuzes en inzichten zal komen. En dat is dus het ontwikkelingspad van de ziel.

Dat zijn de spelregels op aarde: we laten de mens vrij om te doen en laten wat hij wil. En ziehier het resultaat. Eigen verantwoordelijkheid, eigen keuzes maken. Zelf veroorzaken, zelf ook herstellen.

Bijvoorbeeld. De milieurampen en gezondheidsschade die de mens heeft veroorzaakt, zal de mens ook zelf moeten herstellen. Dat geldt ook voor de onnatuurlijke stralingsvelden van UMTS/GSM-zendmasten en WiFi-hotspots die inmiddels als een deken over de aarde liggen. Deze richten veel (allengs zichtbaar wordende) schade aan, maar zijn door de mens ontwikkeld en zullen door de mens moeten worden gerepareerd. Oorlogen en genocide zijn ook een uitvinding van de mens zelf. Het afslachten en doden van andere levende wezens? Wreed en zelfzuchtig gedrag? Het kappen van de regenwouden voor korte termijn winst? Het verzieken van de aarde? Allemaal niet de wil van God. Dit alles is wat de mens eigenhandig kiest en doet.

We kunnen ook andere keuzes maken middels de weg van zelfrealisatie. En dat is precies de bedoeling van ons bestaan op aarde: via bewustzijnsontwikkeling naar liefde voor alles wat leeft.

Misschien besef je dan dat de vraag "Waarom God deze ellende toestaat", geen juiste vraagstelling is, omdat dit niets met God te maken heeft, maar alles met de vrije wil en (gebrek aan) bewustzijnsontwikkeling van de mens. Als het je niet bevalt wat je op aarde tegenkomt, leg de verantwoordelijkheid bij jezelf en begin dáár.