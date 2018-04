Lezerscolumn: Vrede

Iedere werkdag schrijft een lezer van Metro een column over wat hem of haar bezighoudt: Anita van Bruggen-Knape

Niet alleen ik was uit mijn cocon gekropen na de winter! Nu deze weer het land had verlaten voelde ik alles in me bruisen . “kom maar op met het buitenleven!” Ik heb er zin in ! Van jongs af aan intrigeerde de natuur mij. Ik kon elke jaargetijde diep in me opnemen. De Lente had toch wel mijn voorkeur. De kleuren die ontwaken, het ontluiken van struiken, bloemen en bomen, en niet te vergeten de frisse zoete geur om me heen haalt mij uit mijn winterslaap,! De knop van tomeloze energie in mij wordt dan omgezet naar Zomertijd!

“MAN,MAN WAT KAN ZO'N BEEST HOOG SPRINGEN “

Nietsvermoedend stapte ik de tuin in . Even wat plantjes water geven speelde er door mijn hoofd . Net toen ik van plan was de eerste druppel vocht aan een dorstig struikje aan te bieden werd ik belaagd door Mr. Frog die zo hoog sprong dat zijn lippen voor even aan mijn kuit bleef hangen. Ik slaakte een gil van schrik en voelde de natte drap uit z'n bekje op mijn been. Het voorval was niet onopgemerkt gebleven bij een van de doggies die aan kwam rennen om mij te redden vanwege mijn gegil . Met een vaart sprong ze tegen mij op waardoor dat kleine groene monster er snel vandoor ging op een manier waarvan je zou denken dat hij flink in training was voor een gouden medaille op de Olympische spelen“.man man wat kan zo'n beest hoog springen “ Hij maakte op een gegeven moment een salto en kwam met zijn neus volop tegen de lantarenpaal terecht waar hij knock-out aan vastgeplakt leek te zitten. Niets was minder waar. Hij krabbelde overeind en verdween uiteindelijk onder de loungebank op zoek naar water vermoed ik . Nog nooit had ik een kikker gezien met een platte neus..Het arme beest was compleet van slag nu ons vijvertje er niet meer was...... Ik slaakte een zucht , Frogie was uit het zicht. Net toen ik van plan was om de gieter opnieuw te vullen en ik richting het kraantje liep voelde ik iets op mijn hoofd terechtkomen. Een dikke vette witte klodder vastgekleefd aan een klein takje! Mijn wilde krullenbos werd door tante Merel uitgekozen om een gezin te stichten.

Toen ik ook nog es een lieveheersbeestje op mijn voet ontdekte vanwege de jeuk die het veroorzaakte kon ik mijn geluk niet op !

Met een brede grijns liep ik naar binnen om vervolgens achter mijn PC te kruipen om de Lente op papier te zetten en weg te geven aan alle Lezers !