Lezerscolumn: Telefonerende wegpiraten

Iedere werkdag schrijft een lezer van Metro een column over wat hem of haar bezighoudt: Imka Meuwese

De grote ongeluksbrenger, vrijdag de 13e , staat weer voor de deur en ondanks dat ik er niet in geloof beïnvloedt deze datum mij toch wel enigszins moet ik lichtelijk beschaamd bekennen. Want zou ik ervoor kiezen om bijvoorbeeld te trouwen op deze datum? NEE! Zou ik willen vliegen op die datum? NEE, liever een dagje vroeger of later graag. Ook al geloof ik er echt niet in, maar toch, voor alle zekerheid.

Hoe is het ooit ontstaan, deze absurde gedachte dat een bepaalde datum ongeluk zou brengen? Er doen hierover veel verhalen de ronde maar er bestaat geen duidelijkheid.

De leukste verklaring zou voor mij zijn wanneer de een of andere lolbroek dit ooit als grap de wereld in heeft geholpen en vergeten te zeggen is: ‘1 april!’ Hoe het vervolgens een eigen leven is gaan leiden en deze beste man of vrouw zich nu daarboven helemaal “dood” lacht omdat we massaal nog steeds in die kwats geloven. Natuurlijk gebeuren er vervelende dingen op vrijdag de 13e, zoals op iedere andere dag. Zo zal ik nooit vergeten hoe ik, inmiddels een jaar of 10 geleden, op een vrijdag in april, nadat ik me al dagen op zijn zachtst gezegd niet goed voelde, me door mijn ouders liet overhalen naar de huisarts te gaan. Diezelfde nacht sliep ik in een ziekenhuisbed om daar vervolgens een stief tijdje te moeten vertoeven en regelmatig te denken: ‘Het was verdomme ook vrijdag de 13e!!!’ Natuurlijk was ik daar evengoed beland als ik me de 14e had gemeld bij de huisartsenpost maar die datum zit wel voor altijd in mijn geheugen gegrift.

Zo houden we massaal een dergelijk (bij)geloof in stand en er zijn er natuurlijk veel meer.

Onder een ladder door lopen brengt ongeluk. Geloof ik dit? NEE! Loop ik onder een ladder door? Uhhh nee, ik loop toch liever even om het ding heen. Een zwarte kat brengt ongeluk. Geloof ik dit? NEE, absoluut niet! Daarbij hou ik van katten en net zo goed van zwarte katten. Ben ik dan gerust als er een zwarte kat net voor me oversteekt? Uhhh nee, ik kijk toch snel of ie een wit befje, witte pootjes of iets anders van kleur heeft om vervolgens stiekem blij te zijn als ik dit ontdek. Oh oh, wat een complete onzin en wat voel ik me telkens dom als ik zo doe.

Dus een fijne vrijdag de 13e alvast allemaal en wees wel een beetje voorzichtig...gewoon voor de zekerheid. ;-)