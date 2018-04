Lezerscolumn: Stefan

Iedere werkdag schrijft een lezer van Metro een column over wat hem of haar bezighoudt: Sander van den Broek

Mijn naam is Sander. Ik heb nooit problemen gehad met deze naam en ook nooit het idee gehad dat dit anders zou kunnen zijn. Tot vorig jaar.

Ik kwam een kennis van mij tegen (laten we hem M. noemen) en in het voorbijlopen dacht ik dat hij mij Stefan noemde. Op dat moment schonk ik daar geen aandacht aan en liep door. Maar de volgende keer dat ik hem tegenkwam zei hij weer Stefan tegen mij. Dat was natuurlijk het moment om tegen M. te zeggen dat ik Sander heet, maar ik zei niets. Stiekem vond ik het wel leuk dat hij mij Stefan noemde. Ik zou best een Stefan kunnen zijn, dacht ik. Ik ken ook alleen maar leuke Stefans, dus bij de naam Stefan heb ik een positief gevoel.

In de maanden die volgden werd ik steevast Stefan genoemd door M. en ik vond het wel leuk dat iemand mij als een Stefan zag in plaats van een Sander. Daarnaast vond ik het al veel te laat om er nog iets van te zeggen. Eigenlijk begon ik al een beetje te wennen aan de naam Stefan.

Tot de dag dat ik M. zag en hij mij aansprak met de naam Sander. Blijkbaar had iemand anders het aan hem verteld en mijn dagen als Stefan waren geteld. Maar de gedachten over mijn voornaam en het feit dat mensen jou anders kunnen noemen of zien, bleven.

Zo liep ik vandaag op het strand in IJmuiden en kwam ik met een aantal mensen in gesprek over hun voornaam. Marianne Ellen was vernoemd naar de namen op een visserskotter en zij vond de naam Ellen toch eigenlijk beter bij haar passen dan Marian. Of Erica Ellen die Ellen werd genoemd als haar moeder boos op haar was. Dorothea die liefkozend Door werd genoemd of Peter die altijd Pieter werd genoemd door de buurman en dat ook maar zo heeft gelaten.

What’s in a name? Blijkbaar toch meer dan de meeste mensen in eerste instantie denken. Voor mijzelf heb ik inmiddels de conclusie getrokken dat ik duidelijk moet zijn hoe ik genoemd wil worden. Een medecursist (laten we hem ook M. noemen) noemde mij in het begin Jasper. Maar daar heb ik meteen een stokje voor gestoken. Ik kan echt geen Jasper zijn. Maar een Stefan, ja ik vind nog steeds dat ik een hele goede Stefan zou kunnen zijn.