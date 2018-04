Lezerscolumn: Middelbare school aspecten

Iedere werkdag schrijft een lezer van Metro een column over wat hem of haar bezighoudt: Birthe Lanjouw

Dinsdag. 10 uur. Maatschappijleer gaat beginnen, in ieder geval dat staat op het rooster. En net als de voorgaande dinsdagen loop je, met je vaste groep, richting het lokaal. De rest van de klas is er, uiteraard, niet. Want ja, waarom zou je naar vak gaan dat gaat over de politiek van je land? Dat zou inderdaad heel gek zijn. Maar goed, ik en mijn vrienden zijn gek genoeg om het te doen. Maar helaas, als je bij het lokaal komt is er net als vorige week geen leraar. En dat is het probleem, het feit dat mijn klasgenoten liever naar de Jumbo gaan om vier donuts voor 1 euro te halen zal mij een worst wezen. Het feit dat mijn leraar, mijn school, het simpelweg vertikt om een paar goede maatschappijleer lessen neer te zetten dat is wat mij stoort. En als er dan een leraar voor de klas staat, is het een of andere mafkees die niet veel verder komt dan het aan het werk zetten van de klas. En dan zit je daar met je goede gedrag, te kijken naar een dikke oude man die het lesgeven helemaal zat is.

Ook ontvang je nog een aantal dreigberichten van je klasgenoten omdat je ze hebt “genaaid”. Dit moet ik denk ik even toelichten. Als jij naar een les gaat, waar vervolgens wel een leraar is en je klasgenoten zijn naar de Jumbo, is het heel logisch jouw schuld. Ik bedoel jij hebt ze er natuurlijk toe gedwongen om zich vol te proppen met donuts in plaats van het bijwonen van die les, duh. Na twee dagen zijn ze gelukkig weer afgekoeld, waarschijnlijk te druk bezig met het plannen van hun weekend. Ondertussen ben ik zelf maar even gaan kijken waar ik over twee jaar op ga stemmen. Google heeft me tien keer meer geleerd dan welke maatschappijleer les dan ook. Triest, want google is volgens dezelfde slechte leraar ‘uiterst onbetrouwbaar’. Mijn excuses meneer, maar over twee jaar weet ik op wie ik stem en dat is niet omdat u mij zo goed heeft georiënteerd op het gebied van politiek.