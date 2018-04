Lezerscolumn: Lieve mede-Limburger

Iedere werkdag schrijft een lezer van Metro een column over wat hem of haar bezighoudt: Marieke Franken

Ik vind het jammer. Ik vind het jammer dat wanneer ik ergens in Nederland ben, Limburg niet meer bekend staat om zijn vlaai of wat dan ook, maar om het feit dat er zo veel PVV-stemmers zijn.

Dan vraag ik me af, waarom?

Waarom stemmen zoveel mensen in mijn directe omgeving op de PVV?

Als de partij zijn naam eer aan zou doen, zou ik misschien denken “ je wilt meer vrijheid?”, nou ik help je even uit je droom, je hebt de meeste vrijheid van alle Nederlandse provincies aangezien we vaak vergeten worden, dus niemand merkt wat je doet. Of is dat juist je probleem? Is dit je manier van aandacht trekken we wil je hier mee laten zien dat wij rechts beneden ook nog bestaan? Als je zo denkt, heb ik om eerlijk te zijn best wel medelijden met je.

Je stemt PVV omdat je anti-EU bent?

Hmm, 8/10 Limburgers werkt over de grens, zou toch jammer zijn als we uit de EU stappen of niet?

Je bent bang voor die zogenaamde mensen die terug naar hun eigen land moeten waar oppermeester Geert zo graag zijn mening over uitspreekt?

Na mijn hele leven in Limburg te hebben gewoond kan ik hierbij verklaren dat ik die zogenaamde buitenlanders beter versta dan de gemiddelde persoon uit Kerkrade of Maastricht.

Maar Hey! Het zal wel aan mij liggen.

“hie valle mich de sjoon van oet”.

(Vertaling: Ik ben stomverbaasd)