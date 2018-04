Lezerscolumn: In welke wereld wil jij leven?

Iedere werkdag schrijft een lezer van Metro een column over wat hem of haar bezighoudt: José van den Diepstraten

Na de zoveelste toekomstfilm waarin een apocalyptische wereld wordt getoond die totaal verloren en vernietigd is, mensen elkaar om elke druppel water en beetje voedsel koelbloedig afmaken, druk ik bijna half depressief de tv knop op uit. Een raar gevoel bekruipt me… alsof dit de enige weg en uitkomst is die wij als mensheid kunnen gaan.

En dan komt mijn hele systeem in opstand want ik weet… we creëren tenslotte datgene waar we met zijn allen energie naartoe sturen! En op deze manier gaat de energie de verkeerde kant op, worden we langzaam maar zeker murw gemaakt. Is totale vernietiging van de aarde écht de enige uitkomst.

Of kunnen we met elkaar het tij keren? En een schitterende toekomst bouwen, waar kinderen en volwassenen spelen en tijd hebben voor elkaar?

Waarom niet… laten we ervoor gaan! Ik ga al juichen vanbinnen van de slogan “Als we de aarde kunnen opwarmen, kunnen we hem ook afkoelen”, en krijg onmiddellijk zin om bomen te planten en de wereld te verbeteren. “Begin bij jezelf”, weet je wel, dus ik ben al onderweg naar het tuincentrum in mijn vervuilende autootje. Tja… waar te beginnen, zonder steeds te voelen dat deze negativiteit overal om ons heen hangt.

“De kinderen zijn de toekomst’, was het toch, dus ja… laten we speeltuinen en scholen construeren die kinderen stimuleren om te klimmen en klauteren, te ontdekken en fantaseren. Laten we met elkaar een briljante samenleving creëren in een schone wereld die niet totaal vervuild is door plastic of WiFi-signalen die elke gevoeligheid in ons systeem ondermijnen. Een wereld waar we onze kinderen niet volpompen met domme cijfers en wetenswaardigheden die ze allemaal terug kunnen vinden op de computer. Laten we ze juist in datgene onderwijzen waarmee ze zich kunnen onderscheiden van de p.c. En leren wat het betekent te zorgen voor elkaar. Lekker zingen en dansen, muziek maken en sporten. Onze kinderen hebben gemotiveerde en inspirerende leraren nodig die ze laten genieten en leren dromen over een mooie, gezonde wereld in een maatschappij die creativiteit en ‘anders zijn’ niet meteen labelt met ADHD, ADD, Autisme of God mag weten welke andere term die je als individueel mens meteen neersabelt. Laten we de wereld, onszelf en de ander leren omarmen in echtheid!

Ja… samen bouwen aan een inspirerende, schone, opbouwende wereld met een toekomst… daar stuur ik energie naartoe! Wie doet er mee?