Lezerscolumn: Haarfijn

Iedere werkdag schrijft een lezer van Metro een column over wat hem of haar bezighoudt: Maikel van Lent

De maatschappij waarin we leven is ontzettend gehaast. Tegenwoordig moet alles sneller en je best doen is niet meer goed genoeg, daarnaast worden de eisen waaraan we moeten voldoen worden steeds hoger. Daarom zijn we met z’n allen opzoek naar rust en ontspanning in onze vrije tijd. De een vindt rust in een aantal avonden per week sporten en voor de ander is ontspanning een avond op de bank Netflix kijken. Ik kan mijn ontspanning vinden in het lezen van een goed boek. Ja het klinkt misschien raar een jongen van tweeëntwintig die van lezen houdt, maar het is echt zo. Als ik dan ook een boekenwinkel tegenkom dan moet ik even naar binnen om te kijken of ik nog een goed boek kan scoren. Er is niks beter op de wereld dan een goed boek met koffie. Een aantal weken heb ik op aanraden van een vriend een boek gekocht met als titel: pilaren van de aarde van de auteur Ken Follett. De manier waarop hij schrijft is echt magistraal, ik hoop op een dag ook zulke mooie verhalen te kunnen schrijven

Mijn favoriete plek om te lezen is in de trein, gelukkig voor mij reis ik vijf dagen per week met de trein. Soms kan ik mezelf zo verliezen in een boek dat ik me niet meer realiseer wat er om me heen gebeurt. Dan bevind ik mezelf echt in een andere wereld en staat er ineens een conducteur voor me met de vraag: ‘’goedemiddag mag ik uw vervoersbewijs zien?’’ dan moet ik even weer omschakelen naar de ‘echte’ wereld. Maar hoe je het ook wendt of keert voor mij is lezen echt ontspannend, op die momenten laat ik alles wat stress geeft los en heb ik echt even tijd voor mezelf. Er zijn zoveel factoren in ons leven waarvan we stress krijgen. De druk op school en werk wordt steeds groter en we zijn met z’n allen verslaafd aan onze smartphone. Terwijl uit onderzoek is gebleken dat een smartphone en social media ook invloed hebben op hoe we ons voelen. Dus terwijl u door Facebook en Instagram scrolt brengt dat onbewust stress met zich mee. Vindt u het moeilijk om ontspanning te vinden in uw vrije tijd, geef het leven van een boek een kans, misschien werkt dit ook wel ontspannend voor u. En u weet wat ze zeggen: niet geschoten is altijd mis.