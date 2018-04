Lezerscolumn: De gevoelige groepjes van Catan

Iedere werkdag schrijft een lezer van Metro een column over wat hem of haar bezighoudt: Michiel Geurtse

Er leven onder ons mensen twee groepjes die het altijd voor elkaar krijgen het nieuws te halen. En steeds vaker hun zin krijgen. Het ene groepje is een clubje heel gevoelige mensen, die alles als kwetsend of discriminerend zien. Het andere groepje zijn de mensen die hier als een bok op de haverkist opvliegen.

Was het een wapenfeit van het eerste, overgevoelige groepje dat de kolonisten in Catan niet meer welkom waren, omdat het kwetsend zou zijn voor mensen die ergens ooit met het koloniale verleden van Nederland te maken hadden? Want we weten inmiddels uit vorige gevoelige discussies, zij die het hardst roepen, krijgen het meest voor elkaar. Of waren het pro-Palestijnse mensen die de link zagen met de kolonisatie van de Westbank? De maker van het spel verklaart zelf dat zij al jaren terug geheel stiekem en geruisloos het woord kolonisten van het spel afhaalden om de naam van het spel wereldwijd uniform te makenNiets aan de hand. Spelfanaten noemden het nog steeds bij de oude naam, net zoals de chocoschuimbol in de volksmond ook nog steeds negerzoen genoemd wordt. Niemand die daar enige aanstoot aan neemt. Totdat een krant het oppikt. En dat is het moment waar de andere groep in beeld komt. Zij die met een hakbijl genadeloos het bericht afmaken.

Identiteitscrisis in een kartonnen bordspel. Tussen al die gevoelige mensen met hun overgevoelige, grote mond, moeten wij, normale mensen als we zijn, ons staande zien te houden. Wat is goed? Wat is slecht? Vroeger mocht ik nog zwarte Piet zeggen, maar vandaag de dag moet ik misschien wel uitkijken voor zwarte Pieten-rammers. En wanneer ik zeg dat ik homoseksualiteit iets normaals vind, krijg ik snotneuzen van 13 of 14 jaar op mijn op mijn dak, die kennelijk zo homofoob als de pest zijn gemaakt door een of ander gevoelig groepje. Mag ik straks nog wel Deventer koek zeggen? Of Bossche Bol? Of krijg ik dan alle dikke overgevoelige Bosschenaren op me af?

Ik hoop ook dat ik als zwaar gediscrimineerd columnist de aandacht krijgen die ik verdien. Ik schrijf columns en vind dit een erg kwetsend woord. Want het is Latijn en verwijst naar het Romeinse verleden waar veel christenen als brandende straatverlichting werden gebruikt en als voer voor de wilde dieren. Dit raakt mij. Daarom roep ik de gevoelige groepjes op voor een verbod op het woord column. Dank u.