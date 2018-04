Lezerscolumn: Ben jij ook een wereldwijf?

Iedere werkdag schrijft een lezer van Metro een column over wat hem of haar bezighoudt: Ingeborg van 't Pad Bosch

Ik word wakker en kijk naar de blauwe New Yorkse lucht. De zon schijnt en haar stralen weerkaatsen in het water van de Long Island Sound. In Nederland is het alweer zes uur later. Het is de dag nadat ons nieuwe platform DeWereldwijven.com is gelanceerd. Op ons platform delen meer dan 50 Nederlandse vrouwen, wonend over de hele wereld, verhalen van meisjes en vrouwen uit hun omgeving en geven een kijkje in hun leven dat zo anders is dan in Nederland. We delen onze verhalen om zo samen een verschil te maken voor al die mooie vrouwen en meiden op deze aarde! Het was ooit een droom maar is nu werkelijkheid.

Een avontuur dat ik ooit meer zal vergeten maar waar ik intens veel zin in heb! Want hoe bouw je in hemelsnaam een internet platform als je allemaal in een ander land woont? Hoe bijzonder is het als je iedere week mag vergaderen met een team dat verspreid is over de wereld? Zo zat ik regelmatig met een grote kop koffie vroeg in de ochtend de slaap nog uit mijn ogen te wrijven terwijl aan de andere kant wereldwijf Mies allang stond te koken en gelijktijdig mee vergaderde. Wereldwijf Marjolein die als een gek op de fiets door de sneeuw door Brussel racete om na een dag hard werken toch nog aan te schuiven bij de Hang-out sessie om acht uur ’s avonds. Wereldwijf Floor zo ongeveer nog met haar bokshandschoenen aan achter het scherm in Colombia terwijl wereldwijf Eva in de schemerige schuur de laatste hand legde aan een Franse brocante kast. Tijdens de zoveelste sneeuw storm is het lastig Skypen en onze eerste fysieke redactievergadering was pas maanden nadat we gestart waren met ons idee.

We hadden elkaar nog nooit in levenden lijve gezien. Des te bijzonderder was het om enkele minuten later bij de notaris te zitten en te tekenen voor De Wereldwijven BV. Wat is het verrijkend om met al die leuke vrouwen dit project van de grond te trekken! Met meer dan vijftig andere wereldwijven wonend in alle hoeken van de wereld achter ons om iedere dag te mogen inspireren zonder grenzen!