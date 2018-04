Criminelen hebben een betere CAO dan ik

Iedere werkdag schrijft een lezer van Metro een column over wat hem of haar bezighoudt: Marieke Franken

Scrollend door mijn Facebook timeline, stuitte ik weer eens op een interessant artikel.

“Veroordeelde shishamoord knipt enkelband door en vlucht”.

Carlo R. uit Heerlen was vorige week veroordeeld tot een celstraf van 14 jaar vanwege medeplichtigheid bij een overval en moord begin 2017 in het Limburgse Geleen. Maar vandaag heeft hij zijn enkelband doorgeknipt. Dat roept vragen bij mij op.

Ten eerste, waarom krijgt iemand die veroordeeld is tot 14 jaar cel überhaupt een enkelband en waarom gaat deze man niet gewoon meteen de cel in? Medeplichtig is medeplichtig, hij heeft dan misschien niet de trekker over gehaald, maar waarom?! Daarnaast leven we in 2018 en is het dus blijkbaar nog altijd mogelijk om een enkelband door te knippen.

Hoe goedgelovig zijn wij in dit land? “U heeft iemand vermoord en moet daarvoor de cel in, maar we geven u eerst wel ff een enkelband dan kunt u nog ff genieten van uw laatste vrije tijd!!” Wat heeft het allemaal voor een zin, als steeds vaker criminelen die band doorknippen? Als medeplichtig, medeplichtig is, waarom is het dan nog niet veroordeeld = veroordeeld? Waarom gaat zo iemand niet meteen de bak in? Hoe moet de familie zich nu niet voelen van het slachtoffer? Vorige week waren zij misschien blij omdat hij 14 jaar celstraf kreeg, of zij waren boos omdat zij dit te weinig vonden, maar beter iets dan niets. En nu, een week later, is meneer ontsnapt. Het lijkt wel een hele slechte GTST-aflevering. Ik wil niet meteen concluderen dat ik tegen de overheid etc. ben, maar tijd voor verandering? Ja dat is het zeker.