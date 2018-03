Lezerscolumn: Viva la Re(la)tion

Iedere werkdag schrijft een lezer van Metro een column over wat hem of haar bezighoudt: Malou Elfers

Typisch, al jarenlang zien we de maatschappij veranderen in een steeds snellere trein die voorbijsjeesd aan alles….. Je ziet het in ons werk, het gezinsleven, de sociale contacten - die we live of digitaal leggen. Alles moet snel, sneller snelst. Een onontkomelijk proces die in veel gevallen ook nodig is maar in wezen is de mens niet gebouwd om dit bij te kunnen houden. Samen met deze ontwikkelingen, groeit ook de onrust binnen de mens. Burn-outs, keuzestress en eenzaamheid zijn termen die in de top staan van google zoekfunctie.

Toch zien we een tegenbeweging ontstaan met als vooroploper: je voeding. Na jaren kant- en klaar maaltijden, zakjes en pakjes en fastfoodketens, worden ineens de 'Quinoakutten' de grond uit gestampt. Met spreuken als: 'je lichaam is je tempel', 'je bent wat je eet', wordt de snelle haps industrie aangevallen door vloggers bewapend met superfoods, zaad en detoxdrankjes. Eten moet weer terug naar de basis; voedzaam, gezond en vooral weer sociaal; een nieuwe revolutie. We nemen geen genoegen meer met vette slappe friet die uit de muur getrokken wordt. Natuurlijk zwichten we er allemaal een keer voor, en JA - het is soms potverdomme precies wat je nodig hebt - maar de mens is niet geprogrammeerd om te leven van snelle hap. Dit is met liefde, seks en relaties niet anders. Waarom gaan we dan nog steeds om met onze (seks)relaties, alsof je het voor een euroknaller bij het restaurant met die grote gele M kan halen? Dating apps faciliteren ons om zonder al te veel moeite (seks) partners te vinden met als gevaar dat we niet verder kijken dan dat mooie koppie met de perfecte gulde snede.

Door de vele keuzes die we kunnen maken in het leven, worden onze eisen die we stellen aan onszelf en onze partner hoger. Voldoet deze man of vrouw niet, dan swipen we hem of haar zonder scrupules naar links. Deze tijden van social media geeft ons meer mogelijkheid om partners te ontmoeten dan welke tijd dan ook, maar tegelijkertijd is er nog nooit zoveel eenzaamheid geweest. Hoe kunnen we weer terug naar de basis van verbondenheid zonder te verzuipen in theorieën over chakra's of overig spiritueel geneuzel waar we als modern mens geen tijd en zin in hebben om ons daar in te verdiepen. Waar blijft de relatierevolutie, die we zo hard nodig hebben in deze moderne tijd?