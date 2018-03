Lezerscolumn: Verslaving

Iedere werkdag schrijft een lezer van Metro een column over wat hem of haar bezighoudt: Joey Balk

Sta je zelf wel eens stil bij je sociale media gebruik? En ik hoor het je al zeggen “joh laat me lekker”.

Ja natuurlijk mij een zorg, dit is geen interventie. Maar zelf dacht ik er is over na, ’s ochtends is het eerste wat ik doe mijn mobiel checken om vervolgens snapchat berichten te openen van meiden die ik niet eens leuk vind “Good morning”. Ja hartstikke leuk maar dit gaat nu al minstens 8 maanden non-stop door en ik begin me er echt aan te ergeren. Het is 6:30 hou gewoon nog heel effe je mond, ik ben geen ochtendmens. Maar vervolgens kijk ik gedurende de rest van de dag veel te veel op mijn mobiel. En wat ik dan voornamelijk doe is switchen tussen Snapchat, Instagram en WhatsApp.

Zonder daadwerkelijk echt wat te doen. En ik heb het dan niet over 10 minuutjes per dag als ik op de trein wacht, maar echt over uren obsessief staren naar mijn mobiel.

Nu heb ik gisteren mijn snapchat verwijderd, en als laatste bericht zette ik in mijn story : “ik ga snapchat verwijderen, doei.” En ja hoor, binnen 5 minuten was de eerste reactie er.

Een meisje uit m’n klas: “is er iets aan de hand joey?, wil je er over praten?” waarop ik antwoord: “eh nee?” vervolgens kijkt ze me aan alsof ze zojuist een beroerte heeft gekregen en zegt ze: “maar waarom verwijder je dan je snapchat? Diezelfde dag kreeg ik nog 10 berichten op WhatsApp om te vragen wat er aan de hand is.

Ook heb ik het idee dat ik serieus mensenschuw ben geworden. Ik kan mij namelijk niet meer herinneren wanneer ik voor het laatst met een vreemde heb gepraat terwijl ik op Amsterdam centraal aan het wachten was. misschien dat ik nu wat beters ga doen met de tijd die ik over houd. Wie weet word ik nog echt sociaal en maak ik een praatje met een vreemde, stel je is voor.