Lezerscolumn: Tijd, waarom heb je zo'n haast?

Iedere werkdag schrijft een lezer van Metro een column over wat hem of haar bezighoudt: Imka Meuwese

Moet je de trein soms halen Tijd? Oh nee, natuurlijk niet, jij vliegt liever. En ieder jaar weer lijk jij sneller te gaan, hoe fix je dat toch? En is het ook daadwerkelijk zo?

Ik vind je eigenlijk mateloos irritant maar ergens ook zo fascinerend en ik vraag me vaak af hoe je precies werkt.

Als kind wenste ik dat je sneller ging want het leek een eeuwigheid te duren voor het bijvoorbeeld weer vakantie was. Blijkbaar heb je gehoor gegeven aan die wens want tegenwoordig kan ik je amper nog bijbenen. Nauwelijks heb ik de kerstspullen opgeborgen en wedden dat ik maar een paar keer hoef te knipperen met mijn ogen en ik kan ze alweer tevoorschijn halen?! Maar helaas ben je inconsequent en daarmee regelmatig een treiteraar. Je vliegt als een dolle voorbij wanneer het leven leuk is, ze zouden je brevet moeten innemen, zo achterlijk hard ga je dan, maar oh wee als er iets naars gebeurt. Dan trap je plotsklaps keihard op de rem, alweer zo’n levensgevaarlijke actie, om doodleuk je tempo te reduceren tot slakkengang. Wat zeg ik? Je staat soms gewoon stil!! ‘Tijd heelt alle wonden’ zegt men, nou lekker dan.... waarom vlieg je dan niet met dezelfde rotvaart voorbij? Of ben je eigenlijk een achterbakse geniepigerd die lacht om het leed van mensen?

Als we het gezellig hebben dan zorg jij er wel voor dat dit zo rap mogelijk voorbij vliegt en beleven we een ellendige periode, vol kommer en kwel, dan laat je dit zo lang mogelijk duren.

Maar tegelijkerTijd blijf je voor anderen, die geen last hebben van misère, wel met dezelfde snelheid doorgaan. Hoe kan dit???

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Zou het mogelijk zijn dat Tijd precies het tegenovergestelde doet van wat wij wensen?

Wat nou als ik mijn mind zou resetten en wens dat de tijd veel sneller gaat? Zal dan het omgekeerde gebeuren? Dit lijkt natuurlijk wel een soort van “Mission Impossible” maar als we dat laatste woord goed bekijken dan zegt het zelf al: I’m possible! Dus ik denk dat ik deze uitdaging maar eens aan ga en hopelijk krijg ik zo het antwoord. Het zou toch geweldig zijn, als we gewoon het spelletje meespelen en de Tijd zo een lesje leren? Wie weet wat er dan allemaal mogelijk is...de tijd zal het leren. Oh shit, die zit er trouwens alweer op nu want ik heb het maximum aantal woorden bereikt. Waar is de tijd gebleven?!