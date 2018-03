Lezerscolumn: The Fear of Missing Out (FOMO)

Metro en ASUS zijn op zoek naar verhalen over flexwerken. De volgende columnist deelt zijn ervaring in een column en maakt kans op een ASUS ZenBook: Harry Petersen

Flexwerken is positief. Dat begint al met het woord zelf. Ik sta voor een spiegel en spreek het uit. "FLEXWERKEN". Kijk… mijn mond wordt vanzelf een glimlach. En als vanzelf denk ik: “Laat de fil-o-fielen maar in de rij staan, op weg naar hun bevochten kantoorkamer, ik zet nog een kop koffie”. Jazeker, flexwerk is positief.

Ik kan daarvan genieten. Met flexibele teugen. Ik hoef voor mijn werk niet meer naar kantoor. Ik kan gewoon zelf bepalen wanneer ik m’n werk doe, als het maar op tijd klaar is. Laptop, telefoon, thuis… je eigen bedrijf in een rugzak. Prima voor elkaar, toch? Af en toe op locatie. Voor productiewerk is het helemaal ideaal. Je werkgever stuurt de stapel op die vroeger links van het bureau stond en weet zeker dat die op de afgesproken tijd op de virtuele rechterkant van het even virtuele bureau klaarstaat. En jouw werkdag blijft beperkt tot werkuren. Als je er zin in hebt die in pyjama door te brengen, breng je die in pyjama door, en welke uren het worden maak je ook zelf uit. Je bent de baas over je dag.

Telkens als ik flex zit te werken, voel ik het opnieuw: flexwerken is positief. Ja, ik zou zomaar full-time flexwerker kunnen zijn… En toch ben ik dat niet. Ik kies nu nog voor functionele, tijdelijk flex-eilandjes. Ik ben er namelijk nog niet helemaal uit. Ik wil bijvoorbeeld de kracht van groepsdynamiek en teamspirit (lees: mijn fijne collega’s) niet kwijt. Evenmin de overdracht van vaardigheden ´on-the-job’. Niet alles kan door een laptop of over de lijn.

We zijn nog helemaal niet klaar voor het echte flexwerken. We denken nog: da´s thuis blijven en zelf bepalen wanneer je werkt. Maar een echt Neder-flex-land vraagt een nieuw werklandschap. En daar zijn we nog niet. Ik zie al wel werkgevers trots melden dat hun medewerkers hun flexwerkmogelijkheden waarderen. Ik zie zelfs managers toegeven dat hun medewerkers wél te vertrouwen zijn, zonder hun toeziend oog. Maar ik hoor onze werkgevers ook nadenken hoe zíj flexwerken kunnen invullen. De ‘kantoorpik’ wordt immers te duur. Om over de vierkante meters nog maar te zwijgen. Nieuw management schakelt capaciteit op maat in. En kennis. En vaardigheden. Niet langer hele medewerkers. Bij elke klus een ander stukje collega…

Maar ík ben de baas over mijn tijd. Flexwerken is positief. Ik ben er klaar voor… denk ik.