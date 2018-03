Lezerscolumn: Mijn kat

Iedere werkdag schrijft een lezer van Metro een column over wat hem of haar bezighoudt: Marten Coverack

Mijn kat is een bijzondere kat, natuurlijk, want het is mijn kat. Waarom die kat zo bijzonder is? Dat zal ik je vertellen.

Nadat ik zelfstandig ben gaan wonen heb ik als eerste een kat in huis genomen. Want een huis is pas een thuis als er een kat resideert. En zo kwam het dat ik vijf jaar geleden naar het dierenasiel was gegaan om een kater uit te zoeken. Het asiel had drie kamers met katten en in de eerste kamer waar ik binnenstapte kwam er een reuzenkat naar me toe gelopen en wilde geknuffeld worden. De kater is wit met wat rood. Hij sprong via wat plankjes omhoog en ineens stonden we op ooghoogte. Hij vond me wel een goede nieuwe ‘blikopener’. Andere katten die ook een poging deden om contact te maken met me werden met harde poot weggeslagen. George, want zo noem ik hem, wilde wel erg graag met me mee. Hij zat er al een half jaar, hij was achtergelaten na een verhuizing en had een hongerwinter rondgezworven in zijn buurt. Ik heb hem direct meegenomen zonder maar te kijken voor een andere kat, liefde op het eerste gezicht.

In de auto zat hij me alsmaar aan te kijken, wat bijzonder, een kat die zo intens oogcontact maakt. Thuis aangekomen maakt ik zijn mandje open en hij liep rechtstreeks naar de krabblok en ging staan krabben. Mooi, dat kent hij, dat spaart weer behang en meubels uit. Normaal is een nieuwe kat in huis nogal op zijn hoede en sluipt rond. George niet, hij wandelt rond en kijkt me aan, ‘Waar staat het eten?’, lijkt hij te zeggen. Bij mij staat nooit eten in overvloed, katten krijgen twee maal daags eten en wat tussendoortjes. Met wat brokjes in mijn hand leid ik hem het huis door naar de plek waar de kattenbak staat. Hij wandelt de kattenbak in en doet een plasje, wat een kat.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Toen ik de eerste nacht een bezoek ging brengen aan het toilet kwam George van zolder de trap afgeroffeld en was in een jolige bui, hij wilde geknuffeld worden en begon zachtjes in mijn enkels te bijten toen ik niet snel reageerde op zijn vrolijke bui.

George is een bijzonder kat waar ik een boek over kan volschrijven. Hij heeft een eigen website op Flickr met zo’n 3000 foto’s van hem, want hij is bijzonder fotogeniek.