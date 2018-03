Lezerscolumn: Freelancer

Iedere werkdag schrijft een lezer van Metro een column over wat hem of haar bezighoudt: Carla Ophorst

40 jaar in het onderzoek, het verveelde me geen moment. Heel gewoontjes zag het laboratorium er in de jaren 80 uit en alles gebeurde in een ruimte van 8 bij 8 meter. Eten, drinken, roken, de dieren en de onderzoekers. Buiten het fantastische onderzoek waren we een sterke groep. Het was goed voor de gezonheid van de medewerkers dat er in de jaren 90 veranderderingen kwamen. Het roken werd verboden, eten en drinken was not done en tot mijn grote opluchting verdwenen de dieren naar een speciale afdeling, beter voor mijn allergie. 16 Jaar later, verhuizing naar de grote stad, grote afdeling waar niet alle collega’s bekende zijn. Voor het onderzoek de beste stap. Na 21 jaar de overstap gemaakt naar een start-up bedrijfje, het voelde weer als een familie. De veranderingen volgde elkaar in rap tempo op. De automatisering maakte grote stappen, mega experimenten in korte tijd. Administratieve druk nam toe.

Heel soms vroeg ik mij wel eens af, is dit echte research? Ik speelde met de gedachte voor mezelf te beginnen? Hardlopen mijn grote passie en trainer van 2 atletiekgroepen, slokte veel leuke tijd op. Overstappen naar het coachen, het onderzoek en mijn collega’s missen, nog niet. Begin 2018, een reorganisatie, 41 jaar onderzoek en ik werd aan de kant gezet. Eerst de klap verwerken, een rouw proces waar ik doorheen moest. Het idee om voor mezelf te beginnen, zou ik nu kunnen uitvoeren. Twijfelen en denken. Praten erover is goed voor je, had ik gelezen. Ik sprak er met veel mensen over, iedereen zei dat ik het moest doen. Al je kennis van 34 jaar (sup) topatletiek delen en gebruiken voor je eigen bedrijfje.

De knoop hakte ik door en ben gaan netwerken, er kwam veel op me af, beter eerst mijn ondernemersplan te gaan schrijven. Structuur aanbrengen en focus op hetgeen je echt wilt. Naam bedenken, logo ontwerpen. Plannen voor de website uitgezet, nu, wie mag hem bouwen? Mijn nieuwe fundament krijgt goede vorm en in juli wil ik van start gaan. Als freelancer van mijn hobby, werk gaan maken. Een negatief gebeuren, het verliezen van je baan, omzetten naar een positieve stap. Mensen zeiden vaak tegen mij, waar deuren dicht gaan, gaan nieuwe deuren open. Voor mij is er een deur aan het opengaan. Ik kijk door een kier de toekomst in, die ziet er als bijna Freelancer heel mooi.