Lezerscolumn Flexwerken: Ontmoet de vier flexers

Het is heerlijk om ergens te gaan zitten en te kunnen werken met alleen wifi en je laptop als benodigdheden om aan de slag te gaan. Ondanks dat heb je te maken met wat maarre als je opzoek gaat naar een flexwerkplek. Ik noem je er een paar:

De financiële uitkleder

Werk je in een café of restaurant dan moet je blijven bestellen. De rekening voor een dagje flexwerken in café kan daardoor aardig oplopen als je ieder uur wat moet bestellen. Of een boze blik van de ober verdragen. Wie houdt het langst vol jij of de ober. Neem van mij aan de ober, want jij bestelt toch maar.

De fotogenieke werkplek

Zie je dat mooie picknick bankje op het strand. Vergeet het al dat zand dat de wind in je laptop blaast is een regelrechte versnelde afschrijving van je computer. Ideale plek, lekker buiten en werken aan een kleurtje, maar helaas zand in je machine betekent dat het ermee kan ophouden.

De wifiaddict

Wifi, je kunt er niet zonder. En net de plek die je vandaag uitzocht is de wifi tergend langzaam. Het werkt op je zenuwen en je werk schiet voor geen meter op zo. Enige wat je kunt doen is iets zonder internet of een ander werkplek zoeken.

De kletser

Je loopt binnen op je flexplek. Naast die aardig glimlachende meneer lijkt je een goede plek. Je gaat zitten en groet. Je hebt een leuk gesprekje en denkt nu ga ik aan de slag, maar je buurman heeft het op de heupen en blijft maar kletsen. Jij kan alleen denken aan die ene deadline die je niet gaat halen of het wordt nachtwerk vannacht.

Ondanks deze vier tegenvallers die je kan tegenkomen bij het flexwerken, zal je mij zeker op een flexwerkplek vinden. Ik kan niet zonder als ondernemer en wil ook niet zonder. Af en toe is het goed om niet bij je opdrachtgever of thuis te werken, maar op een plekje die je nog niet kent.