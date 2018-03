Lezerscolumn Flexwerken: Flexwerken, of flex werken?

Metro en ASUS zijn op zoek naar verhalen over flexwerken. De volgende columnist deelt zijn ervaring in een column en maakt kans op een ASUS ZenBook: Martin Mathot

Niet te druk, doch sfeervol. Comfortabel, doch productief. Of het nu om een doordeweekse dag gaat of het weekend, het blijft lastig om ‘the perfect spot’ te vinden.

Ik struin het Internet af op zoek naar een flexplek met snel internet, een menukaart en goede reviews. Én een stopcontact. Restaurants, koffiebars en musea passeren de revue. Flexwerken, ook wel Het Nieuwe Werken genoemd, biedt je de mogelijkheid om flexibel te werken: waar, wanneer en hoelang jij wilt.

Ideaal. Als je het mij vraagt. Ik kreeg de smaak dan ook tijdens mijn studententijd te pakken en doe het nog steeds na een jaar werken bij een corporate. Maar wat maakt flexwerken zo aantrekkelijk voor mij?

Dynamiek

Alvorens mijn call om 9:15 begint, fiets ik nog even langs de stomerij om vervolgens wat cups in te slaan voor mijn capsulehouder thuis, met als eindbestemming: de flexplek voor vandaag. Ik begin mijn werkdag vandaag niet op de reguliere tijd (lees: 8:00 uur), maar maak gebruik van de gelegenheid dat ik niet op kantoor zit. To do’s die ik normaliter naar het weekend moet verplaatsen, kan ik nu verspreid over de dag doen.

Toch is de flexibiliteit niet het enige dat telt voor mij. Onlosmakelijk daarmee verbonden is het gevoel van vrijheid in de vorm van: ‘een werkdag gepaard met de energie van een vrije dag’. Door het bieden van deze ruimte wordt er indirect aanspraak gedaan op mijn eigen verantwoordelijkheid en dat zorgt er voor dat ik vandaag tot later op de dag werk, so what. Inmiddels heb ik de call gehad en staat de tweede zwarte Caffé Americano – naast mijn laptop – op tafel. Het is dus een koffiebar geworden.

Flaneren

Wanneer ik wat e-mails wegwerk en om me heen kijk, ben ik niet de enige die deze koffiebar heeft ‘opgeëist’ als werkplek. De meeste gewilde plekken aan het raam (volgens de review) worden bezet gehouden door – een pure aanname – twee freelancers, een yup en een studente. Ja, want flexwerken valt tegenwoordig onder het thema ‘hip zijn’ en lijkt soms meer te gaan om het zien én gezien worden dan het ontwijken van de files. Toch ga ik er graag in mee, ook al betekent het schrijven van deze column dat mijn werkdag vandaag ietwat verlengd wordt. Lekker belangrijk.

Er moet nu eenmaal gewerkt worden. En als ik hierbij wat kan ‘flexen’, dan is dat toch flex werken?