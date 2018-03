Lezerscolumn Flexwerken: Flexwerken

Metro en ASUS zijn op zoek naar verhalen over flexwerken. De volgende columnist deelt haar ervaring in een column en maakt kans op een ASUS ZenBook: Flora van Stek

Ondanks dat ik nogal moe ben, wil ik vandaag toch minstens 500 woorden schrijven. Ik kan ook een column van 400 woorden schrijven over Flexwerken, voor de Metro-krant. Alleen werk ik niet flex. Daarmee bedoelen ze dat je dan weer hier, dan weer daar zit te schrijven. Dat doe ik nooit. Ik zit altijd op dezelfde plek. Toen ik deze laptop pas had, ben ik een keer naar het hotel hier tegenover gegaan om daar te werken. Maar dan staat de laptop op een tafel en kom ik toch weer in een houding te zitten, die niet bevorderlijk is voor mijn armen. Vanwege chronische rsi in beide schouders krijg ik gauw last van mijn armen. Daarom zit ik altijd op mijn bed met een paar grote kussens in mijn rug. De laptop staat op een zijden kussentje op mijn bovenbenen, en zo kan ik zo relaxt mogelijk schrijven. Geen onnodige spanning op mijn bovenarmen. Mijn rug wordt ondersteund door de kussens en mijn benen liggen ontspannen op het bed. Ideaal.

Ik geloof dat ik sowieso niet geschikt ben om te flexwerken. Ik hou van een vaste plek. De meeste horecagelegenheden zijn mij te lawaaierig. Sinds de komst van de espressomachine is het lawaai enorm toegenomen. Ik weet nog dat ik dat geluid voor het eerst hoorde. Het leek of ik de ruimte uit werd gespoten, zo schrok ik ervan. Het klonk als de schreeuw van een heel schor monster.

Ik deed research naar de espressomachine en kwam allerlei klachten tegen over het lawaai. Afgezien van wat technische aanpassingen aan de luchtdrukmeter is er weinig aan te doen. De essentie van de espressomachine zit ‘m namelijk in de enorm hoge druk waarmee de koffiebonen door het hete water worden behandeld. Nou begrijp ik het waarom van het lawaai. Mooi. Er gaat niets boven begrip.

Er bestaat een gratis app met 5 verschillende koffiebar-geluiden, als je er niet naartoe kunt, vanwege je baan of andere verplichtingen. Een constante bron van geluiden kan de creativiteit en de productiviteit bevorderen. Vandaar die app die de creatieve naam ‘Coffitivity’ heeft gekregen, een mooi samenvoegsel van ‘Coffee’ en ‘Creativity’. Het is hetzelfde idee als het tekstprogramma waarmee ik altijd schrijf; Ommwriter. Daar kun je 3 verschillende geluiden aanzetten, die variëren van rustige pianomuziek, meditatieve elektronische klanken en treingeluiden. Ik heb altijd de treingeluiden aanstaan. Ook een soort van flex: thuis werken in de trein.