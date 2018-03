Lezerscolumn Flexwerken: Flexwerken

Metro en ASUS zijn op zoek naar verhalen over flexwerken. De volgende columnist deelt zijn ervaring in een column en maakt kans op een ASUS ZenBook: Siebe Pruim

Flexwerker ben ik dat? Ja, kun je wel zeggen.

Als ik iets wil schrijven of of wil nadenken hoe ik het wil schrijven sluit ik me af in mijn kamer, met een kop koffie, of met een glas fris en dan ga ik een plan bedenken.

En dat was vanmiddag ook ik zat in de bus gezellig te genieten van iedereen, de een was muziek aan het luisteren op de mobiel, de andere was aan het appen en de ander was stil of aan de praat met de buurman of buurvrouw maar daar kan ik me makkelijk van afsluiten.

Ineens zag ik een krant in mijn ooghoek en draaide me om en pakte de krant. Het was de metro van vandaag, en ik begon het nieuws te lezen en las dat Poetin heeft gewonnen. Ik ging verder lezen met nieuws lezen, dat jongens vastzitten omdat ze een tas vol illegaal vuurwerk bij zich hadden. Opeens viel mijn oog op een advertentie van metro en asus dat je een zenbook kunt winnen met je eigen column ik dacht dat lijkt me wel wat en begon na te denken.

Ik kreeg een idee om als naam flexwerken een column te gaan schrijven toen dacht ik , ik ben niet goed met punten en komma,s en dacht Siebe niet moeilijk nadenken gewoon schrijven en in je column proberen om de punten en komma,s goed neer te zetten, en hopen dat ze je column goedvinden en mooi.

Zo gezegd zo gedaan toen ik weer thuis was kreeg ik een mooie tekst om een mooie en toepasselijke column te schrijven. Ik zit al op 271 woorden van de 400 woorden. Haha, een grapje hoort er wel in vind ik haha nu weer naar het serieuze.

Dit is mijn allereerste column die ik schrijf en ik vindt het wel leuk om te doen, het is wel spannend om dat het mijn eerste keer is.

Ik vind zelf dat ik het netjes doe met serieuze verhalen en beetje humor erin, wat nieuws erbij er een beetje over schrijven en je mening geeft erover als het maar netjes blijft vind ik en dat je anderen er niet mee discrimineert of wat ook.

Ik vind deze column mooi geworden, en netjes en dat voor de eerste keer toppie.

Alleen mijn gespreksstof raakt op hihi maar de redactie van metro merkt er niks van

Dit was mijn column

Siebe