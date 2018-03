Lezerscolumn: Een leven vol worteltjes en radijsjes

Iedere werkdag schrijft een lezer van Metro een column over wat hem of haar bezighoudt: Madelon Rijkers

Ik zeg vaak: niets is definitief. Mijn huwelijk niet, mijn koophuis niet, mijn haarkleur niet etc. Alleen mijn kinderen, die zijn vrij definitief. Alle rest is open for option.

Keuzestress

Ik spreek klanten die keuzestress ervaren. Logisch, want ik ben coach voor Twijfelaars & Keuzestressers op het gebied van werk en dan is dat je dagelijkse business. Door allerlei redenen hebben ze keuzestress, maar de laatste tijd hoorde ik veel ‘maar wat als het de verkeerde keuze is?’ Tijd om daar kritisch iets over te zeggen, want dit is een groot maatschappelijk probleem geworden.

Dit was ook al de verkeerde keuze

Ik zie vaak mensen geen keuze maken, omdat ze bang zijn voor de verkeerde keuze. Vanuit mijn kant van de tafel ziet dat er best vreemd uit. Je bent al diepongelukkig op de plek waar je zit. Maar daar blijf je zitten, omdat iets anders misschien de verkeerde keuze is. Maar dat weet je nog niet. Dit was sowieso de verkeerde keuze, dus veranderen moet toch.

Waar de lichtjes in je ogen aangaan

Waarom niet naar een plek waar je blij van wordt? Waar lichtjes in je ogen aangaan? Dat je thuis komt en energie over hebt om een film te kijken. Je redt verdorie gewoon de aftiteling! Waarom nodigt dat niet uit tot veranderen? Waarom blijf je toch in die baan zitten die alle energie uit je wegzuigt? Wat wil je jezelf i nog aandoen door niet te kiezen? Je kunt lange tijd energie verspillen, maar het gaat gevolgen hebben.

Vroeger op de kermis

Weet je nog vroeger? Op de kermis een attractie waar je niet in durfde, maar waar iedereen met een brede grijns en grote ogen uit kwam. Ik ging ook niet, want ik zou doodgaan. Dat wist ik zeker. Ik was ervan overtuigd dat dit mijn laatste rit op aarde ging worden. Totdat ik instapte. Ik leef nog. En ook ik kwam met brede grijns uit dat karretje. Mijn hart sloeg op hol, maar wat was ik trots dat ik me door elkaar had laten husselen! De ambities die je hebt als jong kind.

Jij overziet de risico’s van het kiezen niet

Voor sommigen lijkt het zo makkelijk, kiezen. Maar de keuze om te veranderen is voor jou niet moeilijker dan voor hen. Het is het niet overzien van de risico’s, dat maakt dat je blijft. En blijven is geen optie meer. Ik vraag altijd aan mijn klanten: is doorgaan een optie? Nee? Kijk dan wat je nodig hebt. Dan is het niet meteen opgelost, maar maak je concreet wat jij nodig hebt om het beter te kunnen maken. Ik kan uit ervaring vertellen dat je blijft leven. Als je maar besluit om in dat karretje te stappen.