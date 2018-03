Lezerscolumn: De IKEA-trein

Iedere werkdag schrijft een lezer van Metro een column over wat hem of haar bezighoudt: Oscar van Schijndel

Sinds december 2017 heeft mijn stamtraject de beschikking over ETMET: Elke Tien Minuten Een Trein. Volgens NS hoeven wij reizigers dan niet meer op de klok te kijken. “De treinen krijgen steeds meer het karakter van metro’s”, aldus Prorail en NS.

Ik moet ze gelijk geven. Ik kijk in de Amsterdamse en Rotterdamse metro inderdaad zelden op de klok. Je komt op het perron en een paar minuten later komt de metro. Dus neem ik de proef op de som en besluit op de weg van mijn werk in Utrecht terug naar huis niet meer op de klok te kijken.

Ze zeggen weleens dat ik bepaalde gaven heb. Zoals het schrijven van columns. Zelf houd ik het liever op de gave om bijna elke keer in Utrecht op het perron de trein te missen. Soms is hij een minuut geleden vertrokken, maar nog vaker zie ik de achterlichten verdwijnen. Dan denk ik wel eens “had de trein maar vertraging, dan had ik hem nu gehaald”. Mijn wens werd verhoord, want de eerstvolgende trein bleek in ruim de helft van de gevallen ofwel 5 minuten te laat, ofwel zo vol dat ik er niet meer in paste. Zou ETMET soms voor “Elke Tien Minuten Een Treinvertraging” staan? Al met al heb ik het idee dat ik in de oude situatie minder tijd besteedde aan wachten. Toen de treinen nog elk kwartier reden en ik steevast op de klok keek.

Een tijdje terug was ik in Berlijn. Daar vormen de S41 en S42 een ringlijn; de een gaat rechtsom, de ander linksom. Klok kijken is niet nodig; de treinen rijden er elke 10 minuten. Het zijn net bovengrondse metro’s. Vanaf station Bundesplatz daal ik de lange trap af naar de catacomben van een echte metro, die ook laat in de avond elke tien minuten rijdt. Ook hier zijn lange wachttijden een zeldzaamheid.

Beste NS, een trein is geen metro en zal het ook met ETMET niet worden. De S-Bahn in Berlijn wordt niet gehinderd door snellere of langzamere treinen. Intercity’s en Sprinters vormen echter onderdeel van een netwerk en reizigers zijn meer gebaat bij goede aansluitingen dan hogere frequenties. Vorig jaar had Utrecht nog elke 15 minuten een handige overstap Amsterdam/Schiphol – Eindhoven/Nijmegen. Nu is dat nog maar elk half uur. Wat mij betreft kan dat hele ETMET me gestolen worden. Ik heb liever IKEA: dat is ook geel met blauw, maar dan wel Ieder Kwartier Een Aansluiting.