Lezerscolumn: De commerciële schaatsploegen

Iedere werkdag schrijft een lezer van Metro een column over wat hem of haar bezighoudt: Sylvia Peters

Wat ooit science fiction was, begint tegenwoordig toch wel pure realiteit te worden. Het wereldwijde web en de huidige communicatiemiddelen hebben de wereld aardig veranderd. We hebben geen stadsomroepers, ontdekkingsreizigers, encyclopedieën, postkoets of rookwolken meer nodig. Tegenwoordig hebben we alles online. Onze ogen worden gevoed met de meest paradijselijke beelden uit alle windstreken, we kunnen op het web bijna alle informatie vinden die we nodig hebben en ons sociale leven lijkt socialer dan ooit met al die online ‘vrienden’. Maar… let op! Het laatste nieuws zou zomaar ‘nep nieuws’ kunnen zijn, trieste beelden worden aan ons opgedrongen en dat leuke meisje ziet er in het echt en zonder filters een stuk minder mooi uit. Maar het kan nog veel erger…

Jouw ontspannende middag in de sauna, kan zomaar het beeldmateriaal worden waar anderen zich op verlekkeren. Die vurige nacht in een hotelkamer zou zomaar online kunnen verschijnen. Of wat dacht je van die foto’s, die je denkt veilig opgeborgen te hebben? Denk eens aan een gehackte webcam van je laptop, waarna alles in jouw vertrouwde omgeving bekeken kan worden? Of een foto van jouw schattige zoontje op een kinderporno site? Je moet er toch niet aan denken?

Foute figuren zullen altijd de manieren vinden hoe ze misbruik kunnen maken van de technologieën. Een aanslag voorbereiden met meerdere personen, gaat nu eenmaal een stuk makkelijker als je niet iedere dag op een geheime locatie hoeft te vergaderen met je partners in crime. Net zoals cyberpesten de grootste lafaard in staat stelt om een willekeurig slachtoffer uit te zoeken. Kijk naar al die haatgevoelens die verspreid worden, meer dan een paar berichtjes op de ‘sociale’ media is er vaak niet voor nodig. Zelfs de simpele inbreker kan zich digitaal verdiepen in zijn potentiële slachtoffers. Net zoals de ‘kinderlokker’ een zogenaamde band kan opbouwen met zijn prooi.

Dus is er controle nodig, een soort van Big Brother. Een betrouwbaar orgaan wat onderzoekt, ingrijpt en straft waar nodig. Iemand die in jouw ‘digitale tas’ kijkt, als je een ruimte met veel mensen binnengaat. En je moet maar zo denken: ‘als je niets te verbergen hebt, wat maakt het dan uit?’ Dat ‘Big Brother’ dan toevallig ook wat persoonlijke informatie ziet, is zeker vervelend. Maar het is nog veel erger als foute figuren niet tijdig genoeg opgespoord kunnen worden en grootschalig leed veroorzaken. Ik heb liever dat Big Brother naar mij kijkt, dan dat een paar miljard mensen kijken hoe jouw dochter zich doucht op de hockeyvereniging.