Lezerscolumn: Begrip tonen is de eerste stap

Iedere werkdag schrijft een lezer van Metro een column over wat hem of haar bezighoudt: Maikel van Lent

Het is dinsdagmiddag 17.29 uur na een lange dag school ben ik met de trein onderweg van Nijmegen naar Opheusden. Omdat het midden in de middagspit is zijn er nauwelijks nog zitplaatsen, dus besluit ik maar om te gaan staan. Buiten is het donker, koud en het regent, typisch winterweer. Officieel hoort de trein om 17.31 uur te vertrekken, zodat ik mijn overstap in Elst kan maken, maar om 17.35 uur staat de trein nog steeds stil in Nijmegen en niemand weet waarom. Ongeveer een kwartier later gaat de intercom af in de trein en het bericht van de conducteur luidt als volgt: ‘’beste reizigers, de reden waarom we niet kunnen vertrekken is, omdat er een suïcidaal persoon tussen Nijmegen en Elst rond loopt’’ Nadat de woorden tot mij zijn doorgedrongen, krijg ik als het ware een shock door mijn lichaam.

Omdat ik zelf ook van deze gedachtes heb gehad, komt het een stuk harder aan. In mijn hoofd creëer ik allemaal scenario’s wat er om moet gaan in het hoofd van diegene, het is erg dat je zo in de war bent dat je bij het spoor gaat lopen om je leven te beëindigen. Tot mijn verbazing hoor ik van de mensen in de trein gezucht en geklaag, omdat de trein vertraging heeft door deze verwarde persoon. Dan vraag ik mezelf af, ben ik serieus de enige die me druk maak over de veiligheid van deze persoon? Tuurlijk vind ik het vervelend dat mijn trein vertraging heeft en dat ik mijn overstap mis, maar wat ik erger vind is dat diegene zo in de war is en dat diegene nu eerst in veiligheid wordt gebracht. Na een aantal minuten gaat de trein langzaam rijden en geeft de conducteur nogmaals de reden aan waarom we vertraging hadden en dat de suïcidale persoon in veiligheid is gebracht door de politie.

De woorden van de conducteur geven mij een geruststellend gevoel. De laatste jaren zijn psychische klachten toegenomen in Nederland. Steeds meer mensen kampen met, depressies, burn-out en ook suïcidale gedachtes. In Nederland heerst er nog steeds een taboe op psychische klachten, wat ik jammer vind. Daarom vind ik het goed dat de overheid dit ook onder de aandacht brengt, door middel van reclamespotjes. En mocht je trein vertraging hebben door een suïcidaal persoon, probeer begrip te tonen en jezelf in te leven in diegene.