Deel dit artikel: Share App Mail Pin

WK voetbal vrouwen 2031 in VS, Mexico, Costa Rica en Jamaica

Het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen vindt in 2031 plaats in de Verenigde Staten, Mexico, Costa Rica en Jamaica. Dat heeft de FIFA maandag bekendgemaakt. Het WK van 2035 gaat naar Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Komende zomer vindt het tiende WK voor vrouwen van de FIFA plaats in Brazilië. Het Nederlands elftal van bondscoach Arjan Veurink moet zich daar nog voor plaatsen via play-offs tegen Slovenië op 1 en 5 december.

Het WK wordt bij de vrouwen vanaf 2031, zoals bij de mannen dit jaar voor het eerst het geval was, uitgebreid van 32 naar 48 landen. De vier gastlanden van de edities van 2031 en 2035 zijn automatisch gekwalificeerd.

Sarina Wiegman

De Verenigde Staten waren twee keer eerder het gastland van het WK voetbal voor vrouwen, in 1999 en 2003. Het land is met vier overwinningen ook de recordkampioen. De VS werden in 2019 voor het laatst wereldkampioen door Nederland in de finale in Lyon met 2-0 te verslaan. Mexico, Costa Rica en Jamaica zijn voor het eerst gastland bij het vrouwen-WK. Mexico was wel drie keer gastland voor het WK bij de mannen, waaronder afgelopen zomer samen met de VS en Canada.

Ook Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales, de vier landen die samen het Verenigd Koninkrijk vormen, zijn voor het eerst gastland van het WK bij de vrouwen. Het toernooi van 2035 wordt het vierde op Europese bodem. Engeland is de verliezend finalist van het afgelopen WK in 2023. Het elftal van bondscoach Sarina Wiegman verloor in de finale van Spanje.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties