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Feyenoord – Internazionale even onderbroken na vuurwerk op veld

Het duel tussen Feyenoord en Internazionale in de Champions League is na 70 minuten even onderbroken geweest toen er vuurwerk op het veld terechtkwam. Een van de fakkels belandde in de buurt van doelman Josep Martínez van de bezoekers. Internazionale leidde met 3-0.

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De fakkels werden van buiten het stadion afgestoken. De Zweedse scheidsrechter Glenn Nyberg liet na ruim een minuut weer verder spelen.

Het is niet duidelijk wie het vuurwerk heeft afgestoken. De kans is groot dat Feyenoord een nieuwe boete van de UEFA krijgt. De Europese voetbalbond gaf de club eerder dit seizoen in de Champions League een geldboete van 74.375 euro voor ongeregeldheden met supporters in de uitwedstrijd tegen FC Barcelona. Feyenoord had voor het duel met Internazionale netten opgehangen rond het speelveld om te voorkomen dat er voorwerpen of vuurwerk op de grasmat worden gegooid. Dat doet de club altijd tijdens Europese duels.

Protocollen aangescherpt

Fans van Feyenoord kwamen eerder dit seizoen negatief in het nieuws na vuurwerkgeweld in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur op 23 augustus. De KNVB legde de club daarvoor een boete van 7500 euro op en een voorwaardelijke straf van het spelen van een uitwedstrijd zonder publiek.

De Champions League is een competitie van de UEFA. De KNVB heeft de protocollen rond het gebruik van vuurwerk tijdens voetbalwedstrijden in het betaald voetbal aangescherpt. Voortaan worden wedstrijden direct gestaakt als er vuurwerk wordt gegooid of geschoten richting het veld of een ander vak.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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