Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Inhaalduel Vitesse – De Graafschap tijdelijk gestaakt

De inhaalwedstrijd tussen Vitesse en De Graafschap in de eerste divisie is maandagavond tijdelijk gestaakt nadat er voorwerpen op het veld werden gegooid. Het duel werd na een onderbreking van ongeveer tien minuten hervat bij een stand van 0-0 in de 30e minuut.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

De wedstrijd zou aanvankelijk op 8 november plaatsvinden, maar werd destijds niet gespeeld omdat supporters van De Graafschap de eigen spelersbus blokkeerden. Dat deden zij uit onvrede met het feit dat er geen uitsupporters welkom waren bij de wedstrijd in Arnhem.

Het incident was aanleiding voor de clubleiding van De Graafschap om tot en met 31 maart 2027 geen supporters meer mee te nemen naar uitwedstrijden. Ook legde de club in de week na het incident vijftig stadionverboden op aan de eigen supporters.

Bij de inhaalwedstrijd zijn maandag, los van het besluit van De Graafschap, nog altijd geen uitsupporters welkom op last van de Arnhemse driehoek. Supporters van Vitesse protesteerden tijdens het duel met vlaggen en spandoeken tegen collectieve straffen van de voetbalbond KNVB.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Vorige Volgende

Reacties