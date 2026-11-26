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UEFA wil onderzoek naar onder druk zetten van bonden door FIFA

De UEFA roept de FIFA op onafhankelijk onderzoek te doen naar het onder druk zetten van nationale bonden door medewerkers van de internationale voetbalbond. Dat bevestigt de UEFA donderdag aan het ANP na berichtgeving van de NOS. Aanleiding zijn uitspraken van secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB, die zegt dat de Nederlandse bond onder druk gezet werd door FIFA-medewerkers om hun steun te betuigen aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

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Volgens de UEFA is de KNVB niet de enige bond die dit is overkomen. „Deze zorg werd tijdens de recente UEFA-bijeenkomst in Berlijn door verschillende deelnemers aangekaart”, aldus de UEFA. Daarom roept de UEFA op tot een „grondig, onpartijdig en onafhankelijk onderzoek naar de beschuldigingen” en verwacht het „passende maatregelen” als blijkt dat de FIFA-statuten niet zijn nageleefd.

De UEFA heeft eerder dit jaar al het vertrouwen in de omstreden Infantino opgezegd. De Europese bond heeft de Fransman Philippe Diallo naar voren geschoven als tegenkandidaat voor de voorzittersverkiezing in maart.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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