Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meer dan 350 sportclubs melden datalek na cyberaanval AllUnited

Meer dan 350 sportclubs hebben bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding gemaakt van een datalek na de cyberaanval maandagavond bij AllUnited. „We verwachten dat dat aantal nog op zal gaan lopen”, zei een AP-woordvoerder woensdag.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

AllUnited is een systeem voor ledenadministratie van onder meer sportverenigingen. Het bedrijf meldde dat een onbekende buitenstaander maandagavond gegevens uit de database heeft gekopieerd. Het gaat om gegevens van alle bonden en -verenigingen die met AllUnited werken. Onder meer namen, adresgegevens, wachtwoorden en bankrekeningnummers van leden zijn buitgemaakt.

De mensen van wie de gegevens zijn gestolen moeten daar snel van op de hoogte worden gesteld en zij moeten „zeer alert” zijn op phishing, aldus een woordvoerder van AP.

Bonden

Eerder meldden de biljart-, dam-, rugby- en cricketbond dat er gegevens van hun leden zijn buitgemaakt tijdens de aanval. Ook de tennisbond laat weten dat een deel van de aangesloten verenigingen gebruikmaakt van AllUnited, en dus zijn getroffen door het lek. De bond heeft contact met het bedrijf om de aard, omvang en gevolgen van het incident in kaart te brengen, zo staat in een verklaring.

Volgens de Atletiekunie wordt AllUnited ook onder atletiekverenigingen gebruikt. De unie zelf maakt geen gebruik van de administratiesoftware. Datzelfde geldt voor de hockeybond. Uit voorzorg is wel de gegevensuitwisseling tijdelijk stopgezet, meldt de KNHB.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties