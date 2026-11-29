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Shorttrackers sluiten succesvol weekend af met goud op aflossing

De Nederlandse shorttrackmannen hebben het World Tour-weekend in het Chinese Shanghai afgesloten met goud op de aflossing. Jens van ’t Wout, Teun Boer, Kay Huisman en Niels Kingma wonnen zondag overtuigend van Canada en de neutrale Russische ploeg, die op enige afstand derde werd.

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De Nederlandse ploeg, regerend olympisch kampioen, zat in het begin lang achterin de wedstrijd. Maar de shorttrackers wisten op het juiste moment naar voren te komen en ze bleken in het duel om de winst met Canada de sterkste.

Nederland kende met vijf gouden medailles een succesvol weekend bij de vierde wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Op drie van de zes individuele afstanden werd er gewonnen, twee keer door Jens van ’t Wout (500 en 1000 meter) en een keer door Xandra Velzeboer (500 meter). Ook won de gemengde aflossingsploeg goud.

ANP

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