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Shorttrackers winnen weer op gemengde aflossing in wereldbeker

De Nederlandse shorttrackers hebben voor de vierde keer in vier wereldbekerwedstrijden gewonnen op de gemengde aflossing. In Shanghai finishte de Nederlandse ploeg zondagochtend Nederlandse tijd voor Canada en Polen.

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Jens van ’t Wout, Xandra Velzeboer, Teun Boer en Zoë Deltrap reden lang op de tweede plaats achter Canada, maar pakten in de slotfase de koppositie. Bij de laatste wissel van Boer op Van ’t Wout wist de Nederlander voor de Canadees Steven Dubois uit te komen. Die positie stond hij in de laatste twee rondjes niet meer af.

ANP

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