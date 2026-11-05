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Ronaldo neemt afscheid als international van Portugal

Cristiano Ronaldo neemt afscheid als international van Portugal. „De dag is aangebroken dat ik het shirt van de nationale ploeg met nummer 7 teruggeef”, vertelt de aanvaller in een videoboodschap op Instagram. „23 jaar heb ik het voorrecht en de verantwoordelijkheid gehad om dit shirt te dragen, te verdedigen en te tonen in stadions over de hele wereld. Nu is het klaar.”

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Het afscheid van Ronaldo als international komt niet helemaal als een verrassing. De 41-jarige voetballer verliet op 30 september de Portugese selectie, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Hij was boos op bondscoach Jorge Jesus en beschuldigde hem ervan tot twee keer toe zijn woord te hebben gebroken.

De recordinternational bood later zijn excuses aan voor zijn gedrag en suggereerde zelf dat hij een straf verdiende. Hij zei ook zich beschikbaar te blijven stellen voor het Portugese elftal. Vervolgens legde de Portugese voetbalbond hem een schorsing van dertig dagen en een boete van 255 euro op. De schorsing liep eind oktober af, waardoor Ronaldo geen interlands hoefde te missen.

Prijzen

Ronaldo blijft wel voetballen voor Al-Nassr uit Saudi-Arabië. Zijn afscheid van de nationale ploeg van Portugal volgt een maand na de laatste interland van Lionel Messi voor Argentinië. Het is nog niet duidelijk of ‘CR7’ een afscheidsduel krijgt.

Ronaldo maakte 146 doelpunten in 234 duels voor Portugal. De recordinternational werd in 2016 Europees kampioen en won in 2019 en 2025 de Nations League met zijn landenploeg. Ronaldo speelde afgelopen zomer zijn zesde WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. In totaal 27 WK-duels maakte hij elf doelpunten.

Portugal speelt op 14 november een thuisduel met Denemarken en gaat drie dagen later op bezoek bij Wales in de Nations League.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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