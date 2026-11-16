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Oranje hard onderuit tegen Duitsland in Nations League (5-0)

Het Nederlands elftal is hard onderuitgegaan tegen Duitsland in de laatste groepswedstrijd van de Nations League. Oranje verloor met 5-0 in het Olympiastadion van Berlijn.

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Oranje gaat door de ruime nederlaag als nummer 2 van de poule naar de kwartfinale van de Nations League. De ploeg wordt vrijdag tijdens een loting gekoppeld aan een groepswinnaar van een andere poule. Frankrijk, Engeland en waarschijnlijk Portugal zijn de mogelijke tegenstanders.

Derry Scherhant schoot Duitsland in de 41e minuut op voorsprong. Florian Wirtz maakt in de zestigste minuut het tweede doelpunt na slecht verdedigen van Denzel Dumfries, die de aanvoerdersband droeg omdat Virgil van Dijk en Frenkie de Jong ontbraken. Daarna stortte Nederland helemaal in.

Nico Schlotterbeck kopte de thuisploeg in de 65e minuut naar een voorsprong van 3-0. Wirtz maakte in de 71e minuut zijn tweede doelpunt van de wedstrijd. Brajan Gruda bepaalde de eindstand.

ANP

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