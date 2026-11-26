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NEC boekt tegen Stade Rennes derde Europa League-overwinning

NEC heeft tegen Stade Rennes de derde overwinning van het Europa League-seizoen geboekt. In het eigen Goffertstadion werd het 3-1 voor de nummer 3 van afgelopen seizoen in de Eredivisie. Door de overwinning komt NEC op 10 punten uit vijf duels, waarmee het op koers blijft voor een vervolg in de tweede Europese voetbalcompetitie. Met nog drie wedstrijden te gaan staat NEC achtste in de competitiefase van de Europa League, een plek die recht zou geven op directe plaatsing voor de achtste finales.

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NEC, dat het dit seizoen beter doet in Europa dan in de Eredivisie, kreeg de eerste grote kans. Dušan Tadić schoot in kansrijke positie ruim over. Ook de Franse bezoekers werden al vroeg in de wedstrijd gevaarlijk. Europa League-topscorer Bryan Linssen zette NEC op voorsprong. Hij was alert in de rebound na een schot van Darko Nejašmić.

Rennes kwam in de 36e minuut op gelijke hoogte via Adrien Thomasson. De aanvoerder veranderde een schot van oud-Feyenoorder Sebastian Szymański van richting. Even was er verwarring over mogelijk buitenspel, maar na controle door de VAR werd het doelpunt toegekend.

Na rust ontstond een open wedstrijd waarin Rennes lange tijd het meest gevaarlijk werd. Maar tien minuten voor tijd wees de scheidsrechter naar de penaltystip na een overtreding op Clement Bischoff. Tjaronn Chery benutte de strafschop en zette NEC op voorsprong. In de slotfase bleven de Nijmegenaren aanvallen en een minuut voor tijd maakte Bischoff het feest in het Goffertstadion compleet toen hij de 3-1 binnenschoot.

ANP

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