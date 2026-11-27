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Wereldkampioen Marc Márquez beëindigt carrière in de MotoGP

Marc Márquez (33) beëindigt zijn succesvolle carrière in de MotoGP. Dat heeft zijn team Ducati vrijdag via Instagram bekendgemaakt. De Spanjaard is achtvoudig en regerend wereldkampioen in de koningsklasse voor motoren. Dit weekend rijdt hij zijn laatste race in Valencia.

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Márquez verzekerde zich vorige week van een nieuwe wereldtitel tijdens de GP van Portugal. Met zijn achtste titel kwam hij op gelijke hoogte met Giacomo Agostini. De Italiaan won tussen 1966 en 1975 acht wereldtitels in de hoogste raceklasse, destijds de 500cc.

Márquez werd in 2013 op 20-jarige leeftijd voor het eerst wereldkampioen in de MotoGP. De Spanjaard was in de jaren ervoor al een keer wereldkampioen in de 125cc en Moto2 geworden.

Márquez zal volgens zijn team vrijdagmiddag tijdens een persmoment op het circuit Ricardo Tormo in Valencia zijn besluit toelichten.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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