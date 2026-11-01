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Kibet en Chesang eerste winnaars marathon Den Haag

De Keniaan Elijah Saurey Kibet en de Oegandese Doreen Chesang hebben zondag de eerste editie van de marathon van Den Haag gewonnen. Kibet kwam na de klassieke afstand van 42,195 kilometer als eerste bij de aankomst op het Malieveld na 2.09.03 uur. Het was zijn debuut op de marathon. Een kwartier later finishte Chesang als snelste vrouw in 2.24.33, een persoonlijk record.

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Björn Koreman was bij de mannen de snelste Nederlander. Hij finishte als vijfde in 2.18.22. De snelste Nederlandse vrouw was Maxime Kromwijk. Zij kwam in 2.45.48 als vijfde vrouw over de eindstreep.

De eerste marathon van Den Haag startte en finishte op het Malieveld in het centrum van de stad. Vanaf het Malieveld liepen de deelnemers via het Zuiderpark de stad uit en het Westland in. De tweede helft van het traject voerde langs de Noordzee naar de haven van Scheveningen om vervolgens weer terug te keren naar het centrum van Den Haag.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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