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Jong Oranje op EK tegen Duitsland, Noorwegen en België

De voetballers van Jong Oranje hebben het niet getroffen met de loting voor het Europees kampioenschap van komende zomer in Albanië en Servië. Het elftal van bondscoach Michael Reiziger werd donderdag in een mede door oud-international Ryan Babel verzorgde loting in Belgrado gekoppeld aan de leeftijdsgenoten van Duitsland, Noorwegen en België.

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Jong Duitsland won het EK drie keer, in 2009, 2017 en 2021. Bij het vorige EK, in 2025, verloor Duitsland de finale van Engeland. Jong Oranje werd in de halve eindstrijd uitgeschakeld door de Engelsen.

Jong Oranje zat in de kwalificatie voor het EK in dezelfde poule als Noorwegen, dat groepswinnaar werd en zich direct kwalificeerde. De uitwedstrijd verloor Jong Oranje met 3-2. Het thuisduel eindigde in 0-0.

Toernooi

Nederland, dat het jeugd-EK in 2006 en 2007 won, bereikte het EK door Jong Denemarken in de play-offs te verslaan.

Het EK begint op 16 juni. De finale is op 3 juli. Er doen zestien landen mee. De nummers 1 en 2 van de vier groepen kwalificeren zich voor de kwartfinales. De nummers 3 en 4 zijn uitgeschakeld.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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