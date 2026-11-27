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Hardlopen in de kou? Meteorologen geven 5 tips en waarschuwen voor een veelgemaakte winterfout

De temperaturen dalen, het is vroeg donker en de verleiding om lekker op de bank te blijven zitten wordt steeds groter. Toch hoef je je hardloopschoenen in de wintermaanden zeker niet aan de kant te zetten. Met de juiste voorbereiding kun je ook tijdens de koude dagen prima buiten sporten.

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Maar waar moet je eigenlijk op letten als je in de winter gaat hardlopen? De meteorologen van Weeronline zetten vijf tips voor je op een rij.

Hardlopen in de winter: zo doe je dat comfortabel

1. Kleed je in laagjes

Het liefst trek je misschien een dikke trui aan voordat je naar buiten gaat, maar dat is een veelgemaakte fout. Tijdens het hardlopen krijg je het vanzelf warmer, dus is het slim om meerdere laagjes te dragen.

Begin met een aansluitend, ademend shirt dat vocht goed afvoert. Trek daaroverheen een warmere laag en eventueel een winddichte jas aan. Krijg je het onderweg te warm? Dan kun je gemakkelijk een laagje uittrekken.

2. Koude winterlucht kan je luchtwegen irriteren: dit helpt

Heb je weleens last van een branderig gevoel in je luchtwegen tijdens het hardlopen in de kou? Dat kan komen door de koude, droge winterlucht.

Probeer bij een rustig tempo zoveel mogelijk door je neus in te ademen. Je neus helpt namelijk om de lucht te verwarmen en te bevochtigen voordat deze je longen bereikt. Ook een sportieve nekwarmer voor je mond en neus kan helpen.

3. Hardlopen bij vorst: zo verklein je de kans op uitglijden

Regen, vorst en natte bladeren kunnen ervoor zorgen dat de stoep behoorlijk glad wordt. Een paar hardloopschoenen met voldoende grip is dan ook geen overbodige luxe.

Kies bijvoorbeeld voor schoenen met een grover profiel. Daarmee verklein je de kans op uitglijden. Is er sprake van ijzel? Dan kun je je hardlooprondje beter even uitstellen.

4. Begin je hardlooprondje in de winter met een warming-up binnen

Meteen de kou in duiken en op volle snelheid vertrekken? Dat is niet zo’n goed idee. Bij lage temperaturen is het verstandig om je lichaam geleidelijk op te warmen.

Doe daarom thuis alvast een korte warming-up. Denk aan jumping jacks, squats of knieheffen. Zo breng je je hartslag omhoog en bereid je je spieren voor op de inspanning. Begin ook buiten op een rustig tempo.

5. Hardlopen in het donker? Vergeet reflectie en verlichting niet

Koude handen of oren kunnen je hardlooprondje een stuk minder aangenaam maken. Een paar sporthandschoenen, een muts of een warme hoofdband kan dan uitkomst bieden.

Ga je in het donker op pad? Denk dan ook aan reflecterende kleding en hardloopverlichting. Zo blijf je niet alleen lekker warm, maar ben je ook beter zichtbaar voor andere weggebruikers.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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