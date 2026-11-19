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FIFA: drie officiële kandidaten voor voorzittersverkiezing maart

Drie officiële kandidaten hebben zich gemeld voor de voorzittersverkiezingen van de FIFA in maart 2027. Dat bevestigt de wereldvoetbalbond donderdag in een persbericht. De huidige Zwitserse voorzitter Gianni Infantino wordt uitgedaagd door de Fransman Philippe Diallo en Kohzo Tashima uit Japan.

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De kandidaturen moeten nog formeel worden bekrachtigd door de verkiezingscommissie van de FIFA. De 211 leden van de wereldvoetbalbond krijgen uiterlijk 18 februari te horen welke kandidaten zijn toegelaten. De voorzittersverkiezingen vinden op 18 maart 2027 plaats in de Marokkaanse hoofdstad Rabat.

De voorzittersverkiezingen van de FIFA zijn onder een vergrootglas komen te liggen na enkele controversiële ontwikkelingen onder het voorzitterschap van Infantino. De grootste weerstand ontstond toen hij een plan presenteerde waarin een deel van de aandelen in het WK voetbal aan derden verkocht zou worden. Met name de Europese voetbalbond UEFA reageerde verbolgen. Maandag schoof de UEFA Diallo, op dit moment de voorzitter van de Franse voetbalbond, naar voren als kandidaat.

Oud-voetballer Vega

Ook de Noord- en Midden-Amerikaanse en de Aziatische bond uitten kritiek op Infantino. Later maakte de Aziatische AFC een draai door zich toch achter de Zwitser te scharen. Tashima besloot zich echter namens Japan kandidaat te stellen.

Woensdag zei Tashima tegen de Franse sportkrant L’Équipe bereid te zijn met Diallo te praten over „een gezamenlijke kandidatuur of een andere vorm van samenwerking”. Bij de voorzittersverkiezingen, waarbij elke nationale bond één stem heeft, is bij drie kandidaten een tweederdemeerderheid van de stemmen nodig. Als geen van de drie kandidaten dat haalt, valt de kandidaat met de minste stemmen af en volgt er een tweede stemronde waarbij een meerderheid van minstens 50 procent van de stemmen nodig is.

Naast de drie overgebleven kandidaten had ook de Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega zich publiekelijk gemeld als kandidaat. Een woordvoerder van de FIFA zei donderdag geen uitspraken te doen over waarom hij niet bij de gepresenteerde kandidaten zit. Wel verwees hij naar de voorwaarden voor de kandidatuur. Daarin staat onder meer dat een kandidaat de steun van vijf bij de FIFA aangesloten bonden moet hebben. Vega heeft drie keer eerder bekendgemaakt mee te willen doen aan de verkiezing, maar belandde nog nooit op het stemformulier.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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