Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Feyenoord en Ajax spelen gelijk in De Kuip

De wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax heeft geen winnaar opgeleverd (1-1). Beide clubs raakten verder achterop bij PSV, de koploper die zaterdag won van Go Ahead Eagles (4-0).

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Ajax heeft nu 3 punten minder dan PSV. Feyenoord is 6 punten achterop geraakt op de lijstaanvoerder uit Eindhoven. Feyenoord heeft nu acht duels op rij in verschillende competities niet gewonnen.

Julian Brandt schoot Ajax in de vierde minuut op voorsprong. Hij leidde in de achtste minuut met balverlies ook de gelijkmaker van Luciano Valente in.

Nacho Ferri miste in de 67e minuut een strafschop voor Feyenoord.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties