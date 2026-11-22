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FC Utrecht breekt met trainer Correia na slechte seizoensstart

FC Utrecht heeft hoofdtrainer Anthony Correia ontslagen. Dat maakte de nummer 15 van de Eredivisie zondagavond bekend. Correia kwam afgelopen zomer over naar Utrecht, nadat hij succesvol was geweest bij Telstar. Met FC Utrecht kende hij een teleurstellende seizoensstart met 12 punten uit dertien duels.

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„Helaas zijn de resultaten in het begin van dit seizoen achtergebleven, waardoor de club dit lastige besluit heeft moeten nemen”, schrijft FC Utrecht op de eigen site.

ANP

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