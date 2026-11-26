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Eerste schaatsmarathon op natuurijs donderdagavond in Winterswijk

De Winterswijkse IJsvereniging houdt donderdagavond de eerste schaatsmarathon op natuurijs van deze winter. De ijslaag in de Gelderse plaats heeft de vereiste dikte van 30 millimeter bereikt, meldt schaatsbond KNSB.

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De vrouwen gaan om 19.00 uur van start, waarna een uur later de mannen vertrekken. Het is het derde jaar op rij dat de Winterswijkse IJsvereniging de eerste natuurijsmarathon van de winter organiseert. De laatste vond plaats in december 2025, daarvoor was het januari 2024.

Maandag waren er nog zes ijsverenigingen in de running. Dat waren naast Winterswijk die van Burgum, Haaksbergen, Noordlaren, Puttershoek en Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Daarvan was de Achterhoekse ijsvereniging samen met de ijsclub van het Friese Burgum donderdagochtend als enige overgebleven.

Burgum

De ijslaag in Burgum had volgens natuurijscoördinator Geert-Jan Muskens van de KNSB donderdag nog niet de verplichte dikte van 30 millimeter. Toch sluit Muskens niet uit dat daar later in de week alsnog een marathon kan worden verreden.

Op de Winterswijkse ijsbaan verbeterde schaatsster Judith Krabbenborg dinsdagochtend nog het werelduurrecord op natuurijs. De 29-jarige schaatsster van Team Turner-Vreugdenhil Dairy kwam tot 34,878 kilometer.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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