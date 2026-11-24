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Sporttribunaal CAS geeft Afrika Cup-winst terug aan Senegal

Sporttribunaal CAS heeft Senegal en niet Marokko uitgeroepen tot rechtmatige winnaar van de Afrika Cup dit jaar. Het West-Afrikaanse land won in januari in Rabat de tumultueuze finale van het gastland, maar twee maanden later gaf de beroepscommissie van de Afrikaanse voetbalbond de titel aan Marokko, omdat Senegal uit onvrede van het veld was gelopen. Senegal stapte naar het CAS, dat gehoor gaf aan het beroep.

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De finale ontaardde in chaos toen verschillende Senegalese spelers uit protest het veld verlieten, nadat Marokko laat in de blessuretijd van de tweede helft bij een 0-0-stand een strafschop had gekregen. De Senegalese spelers werden door aanvoerder Sadio Mané terug naar het veld gehaald, waarna Brahim Díaz namens Marokko de penalty miste. Pape Gueye maakte vervolgens in de verlenging de winnende treffer voor Senegal (1-0).

Marokko ging vanwege de gang van zaken in beroep bij de Afrikaanse voetbalbond en kreeg in maart na twee maanden gelijk. De beroepscommissie oordeelde dat Senegal de wedstrijd met 3-0 verloor, verwijzend naar de artikelen 82 en 84 van de regels van de Afrika Cup, die verbieden om „het veld te verlaten vóór het reglementaire einde van de wedstrijd zonder toestemming van de scheidsrechter”.

‘Geen juridische fout’

Daar verzette Senegal zich dan weer fel tegen, resulterend in de zaak bij het CAS begin vorige maand. Aanvankelijk zou het sporttribunaal binnen enkele dagen uitspraak doen, maar het besloot toch tot een grondigere behandeling. Marokko kan nog in beroep bij het Zwitserse federale hooggerechtshof, dat niet over de inhoud van de zaak oordeelt, maar alleen kijkt naar procedurele kwesties.

„Het CAS oordeelt dat de scheidsrechter geen juridische fout heeft begaan”, zegt secretaris-generaal Matthieu Reeb van het CAS over het besluit van de Congolese scheidsrechter Jean-Jacques Ndala om de wedstrijd te hervatten nadat de Senegalese spelers waren teruggekeerd. Het CAS vindt dat besluit doorslaggevend en wees daarom Senegal aan als rechtmatige winnaar.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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