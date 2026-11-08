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Boze supporters blokkeren spelersbus De Graafschap

Boze supporters van De Graafschap houden de spelersbus tegen bij het stadion van de club uit Doetinchem. De poort zit op slot, bevestigde directeur Marco Bogers aan het ANP. Door de protestactie kan de bus niet vertrekken naar Arnhem voor de wedstrijd tegen Vitesse in de eerste divisie.

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„Die wedstrijd zou om 12.15 uur beginnen, maar dat zal niet lukken. We voeren overleg met onder meer de politie wat te doen”, aldus Bogers. De supporters van De Graafschap zijn boos, omdat de Arnhemse driehoek zaterdag besloot dat zij niet welkom zijn in het GelreDome voor de wedstrijd tegen Vitesse.

De Gelderlander meldt dat steeds meer supporters zich verzamelen bij stadion De Vijverberg in Doetinchem. Het is onduidelijk of de wedstrijd kan doorgaan.

Ongeregeldheden vorig jaar

Volgens de gemeente Arnhem was duidelijk dat een deel van de supporters van De Graafschap zich niet wenste te houden aan de gemaakte veiligheidsafspraken. „Daarmee ontbreekt het noodzakelijke vertrouwen in een veilig wedstrijdverloop”, meldde de gemeente Arnhem zaterdag.

Na de ongeregeldheden bij de wedstrijd in Arnhem in december vorig jaar was besloten dat De Graafschap dit seizoen maximaal vijfhonderd supporters mocht meenemen. Daarnaast moesten meegebrachte sfeermaterialen voorafgaand aan de komst gecontroleerd kunnen worden.

‘Zeer teleurgesteld’

De Graafschap riep de eigen supporters op het besluit te respecteren, maar de club zei wel „zeer teleurgesteld” te zijn. „De Graafschap heeft zich vanaf het eerste moment ingespannen om aan de gestelde veiligheidsvoorwaarden te voldoen”, schreef de club op zijn website. Volgens de club liep de afstemming met de Arnhemse driehoek spaak op het feit dat de uitsupporters niet met hun eigen ‘sfeerartikelen’, onder meer spandoeken, naar het GelreDome mochten reizen.

De gemeente Doetinchem laat weten vooralsnog geen aanleiding te zien om te reageren. De KNVB zegt in overleg te zijn met de clubs over het al dan niet doorgaan van de wedstrijd.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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