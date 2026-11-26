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AZ toont veerkracht en verslaat Sparta Praag dankzij invallers

AZ heeft in de Europa League een moeizame zege behaald. De Alkmaarders stonden bij rust met 2-0 achter bij Sparta Praag, maar wonnen de wedstrijd dankzij invallers Ro-Zangelo Daal en Ayoub Oufkir alsnog: 2-4.

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Het elftal van trainer Leeroy Echteld heeft na vijf van de acht speelronden 9 punten en is dicht bij een plaats in de volgende ronde. AZ is ook nog in de race voor een plaats bij de eerste acht clubs op de ranglijst, wat directe plaatsing voor de achtste finales betekent.

Voor Sparta Praag was het de eerste wedstrijd sinds het ontslag van trainer Brian Priske, die eerder bij Feyenoord werkte. De huidige nummer 4 van de Tsjechische competitie kwam al in de vierde minuut op voorsprong. Jonatan Braut Brunes kopte raak op aangeven van John Mercado: 1-0.

Tweede goal cadeau

AZ kreeg daarna enkele goede kansen op de gelijkmaker. Wassim Bouziane krulde de bal net naast, een schot van Calvin Stengs werd geblokt en ook Bendegúz Kovács had net geen succes.

De Alkmaarders gaven Sparta Praag halverwege de eerste helft de 2-0 cadeau. Doelman Jari De Busser verspeelde de bal in de opbouw, waarna Brunes de bal teruglegde op Patrick Vydra. De middenvelder schoot de bal in het lege doel.

Comeback

AZ kwam in de beginfase van de tweede helft terug in de wedstrijd. Peer Koopmeiners gaf voor op Kovács, maar zonder dat de spits ertussen zat, ging de bal via de paal in het doel: 2-1.

Echteld bracht onder anderen Daal en Oufkir in het elftal en die wissels pakten goed uit. Daal kwam halverwege de tweede helft vanaf de linkerkant naar binnen en schoot fraai raak. In de 73e minuut volgde Oufkir zijn voorbeeld door ook te scoren: 2-3. Oufkir bepaalde in de slotfase ook de eindstand.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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