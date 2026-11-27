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Slegers ontslagen als trainster van voetbalsters Arsenal

Arsenal heeft de Nederlandse hoofdtrainster Renée Slegers ontslagen. Ze wordt verantwoordelijk gehouden voor een slechte start van het seizoen. De club staat zesde in de nationale competitie en verloor vorige week van Olympique Lyon in de Champions League.

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Slegers begon twee jaar geleden als interim-trainster bij Arsenal en werd begin vorig jaar definitief benoemd. Ze leidde haar ploeg in 2025 naar winst van de Champions League.

„Maar onze ambitie is om constant mee te strijden voor de belangrijkste prijzen en deze ook te winnen”, zegt directeur vrouwenvoetbal Clare Wheatley op de website van haar ploeg. „De recente resultaten hebben ons tot de conclusie gebracht dat een verandering noodzakelijk is om de beste kans te behouden onze doelen te bereiken.”

ANP

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