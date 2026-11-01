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Verstappen wint GP Mexico, Antonelli jongste wereldkampioen ooit

Kimi Antonelli is de nieuwe wereldkampioen in de Formule 1. De 20-jarige Italiaan scoorde met zijn derde plaats in de Grote Prijs van Mexico-Stad de benodigde punten voor een onoverbrugbare voorsprong in de titelstrijd. Zijn rivalen George Russell en Lewis Hamilton kunnen hem in de resterende vier races van dit seizoen niet meer achterhalen.

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Antonelli is met 20 jaar en 68 dagen de jongste wereldkampioen ooit in de koningsklasse van de autosport.

De zege in Mexico-Stad ging naar Max Verstappen, die in een spannend slotgevecht Hamilton nipt wist voor te blijven. De Nederlander startte als vijfde, maar wist dankzij een sterke start en een slimme strategie voor de zesde keer de race op het hooggelegen Autódromo Hermanos Rodríguez te winnen. De viervoudig wereldkampioen boekte zijn derde GP-zege van dit jaar en de 74e in zijn carrière.

Jagen

Hamilton startte voor de 105e keer in zijn rijke carrière van poleposition, maar de Brit van Ferrari zakte in de eerste ronde terug naar de derde plaats. Hij werd ingehaald door ploeggenoot Charles Leclerc, die wel een stuk over het gras afsneed om de eerste plaats in te nemen. Het leverde de Monegask een tijdstraf van vijf seconden op.

Na 28 van de 71 ronden doken Leclerc en Verstappen tegelijkertijd de pits in voor verse banden. De Nederlander keerde voor de Monegask terug op de baan, omdat Leclerc zijn vijf strafseconden nam. Antonelli kreeg de leiding nadat ook Hamilton zijn pitstop had gemaakt. Dat speelde Verstappen in de kaart, die rondenlang heerlijk kon jagen op de Italiaan en steeds dichter naderde. Toen de Italiaan na 44 ronden eindelijk van banden wisselde, nam Verstappen de eerste positie over.

Hoorbaar huilend

Vrijwel direct na die positiewisseling crashte Valtteri Bottas in zijn Cadillac en werd met de rode vlag gezwaaid en de race stilgelegd. Het leidde tot een lang oponthoud en een nieuwe start vanuit stilstand op de grid.

Verstappen moest alles geven bij de herstart om Hamilton voor te blijven en hield in het restant van de race steeds een kleine voorsprong op de aandringende zevenvoudig wereldkampioen. Ook een herstart na een late safetycarperiode door een crash van Arvid Lindblad doorstond Verstappen met verve. Antonelli op zijn beurt bevond zich op een geruststellende derde plaats en nam geen risico’s meer. Hij kwam hoorbaar huilend over de finish.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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