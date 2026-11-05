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Midtjylland tegen Ajax met kwartier uitgesteld door dichte rook

HERNING - Spelers van FC Midtjylland en Ajax houden een minuut stilte voor de overleden voetballer Jesús de Miguel van CD Tenerife voorafgaand aan de UEFA Conference League wedstrijd tussen FC Midtjylland en AFC Ajax in de MCH Arena op 5 november 2026 in Herning, Denemarken. SONNY LENSEN / ANP
ANP / ANP / Sonny Lensen

De uitwedstrijd van Ajax tegen FC Midtjylland in de Conference League is donderdag een kwartier later begonnen. Op het veld in Herning was sprake van dichte rook. Het zicht voor de spelers en arbitrage was daardoor minimaal.

Na een tijdje trok de rook weg en kon de wedstrijd om 19.00 uur beginnen. De aftrap zou eigenlijk om 18.45 uur zijn.

De rookwolk trok vanaf de tribune het veld op. Het is onduidelijk door wie de rook ontstaan is.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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