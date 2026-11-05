Midtjylland tegen Ajax met kwartier uitgesteld door dichte rook
De uitwedstrijd van Ajax tegen FC Midtjylland in de Conference League is donderdag een kwartier later begonnen. Op het veld in Herning was sprake van dichte rook. Het zicht voor de spelers en arbitrage was daardoor minimaal.
Na een tijdje trok de rook weg en kon de wedstrijd om 19.00 uur beginnen. De aftrap zou eigenlijk om 18.45 uur zijn.
De rookwolk trok vanaf de tribune het veld op. Het is onduidelijk door wie de rook ontstaan is.
ANP